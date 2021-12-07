Гаджеты и сладости: что будут дарить россияне на Новый год?

Аналитики Авито провели опрос среди 10 000 россиян, чтобы выяснить, что они предпочитают дарить и получать в качестве подарка на Новый год, а также сколько готовы потратить в этом году на праздничные сюрпризы. По результатам исследования эксперты узнали, что 57% россиян любят вручать подарки-сюрпризы, а 59% опрошенных нравится такие подарки получать.

Большинство респондентов планируют приобрести презенты на сумму не более 5 000 рублей. Самыми желанными подарками для женщин стали подарочные сертификаты, одежда, обувь и аксессуары, а для мужчин — гаджеты и инструменты. Детям до 12 лет чаще всего покупают развивающие игры, наборы для творчества и игрушки, а для детей старше 13 лет выбирают гаджеты.

Как выбирают, покупают и сколько тратят?

Большинство участников опроса (57%) предпочитают выбирать новогодние подарки самостоятельно и делать сюрпризы. Около 23% респондентов отметили противоположный вариант — напрямую спрашивают, что друзья и близкие хотят получить на Новый год, а 19% опрошенных ответили, что всегда знают, какой праздничный подарок хочет увидеть одариваемый. 13% отличились особой внимательностью — они записывают желания друзей и близких в течение всего года, при этом женщины делают это чаще, чем мужчины: 14% участниц опроса и 11% респондентов-мужчин.

У большинства опрошенных (36%) нет предпочтений при покупке подарков — они готовы приобрести все необходимое как онлайн, так и офлайн. Еще 33% выбирают традиционные офлайн-магазины или ТЦ. Среди любителей доставки оказались 31% респондентов, при этом 20% из них предпочитают заказывать подарки в пункты выдачи, а другие 11% — с доставкой на дом.

При планировании затрат на подарки большинство респондентов — 51% — ответили, что собираются потратить не более 5 000 рублей. Еще 23% опрошенных хотят приобрести подарки на сумму от 5 000 до 10 000 рублей, а больше 10 000 рублей готовы потратить 15% участников опроса. В целом, большинство мужчин (25%) оказались более «щедрыми» — в этом году они планируют купить подарки на сумму от 5 000 до 10 000 рублей, в то время как большинство женщин (26%) готовы отдать за новогодние презенты от 3 000 до 5 000 рублей.

Разные вкусы: что предпочитают женщины и мужчины?

Что хотят получить

Большинство респондентов (59%) ответили, что любят получать сюрпризы, при этом женщины ждут такого подарка чаще, чем мужчины: так ответили 63% участниц опроса против 54% опрошенных мужчин. Еще 17% предпочитают заранее говорить своим родным и друзьям, что им нужно, а другие 17% ограничиваются намеками на желанный подарок. 7% респондентов заявили, что вообще не любят подарки — среди мужчин таких оказалось 12%, а среди женщин всего 3%.

Подарки, которые хотели бы получить мужчины и женщины на Новый год, отличаются. Женщины больше всего хотят, чтобы им подарили подарочный сертификат (36%), одежду или обувь (26%), а также аксессуары (26%). Среди других желаемых презентов находятся путешествия (24%), сладости (24%), гаджеты (23%), нижнее белье (21%), книги (16%) и наборы для творчества (15%).

Для мужчин самыми желанными подарками являются гаджеты (33%) и инструменты (30%). Также они хотели бы получить на Новый год алкоголь (19%), одежду или обувь (18%), аксессуары (18%), игровую консоль (17%), товары для спорта (16%) и путешествие (14%).

Среди популярных ответов респондентов также встречаются деньги, парфюм, косметика, ювелирные украшения, музыкальные инструменты, аксессуары для автомобиля и видеоигры. Среди необычных новогодних желаний — лодка и товары для рыбалки, видеокарта, альбом для коллекционирования монет, акции компаний, телескоп, курс массажа и мастер-класс по вязанию. Некоторые участники опроса также отметили, что хотели бы получить в подарок автомобиль и квартиру, были и те, кому «важен не подарок, а внимание».

Что хотят подарить

В этом году женщины планируют дарить подарки своим родным и близким в соответствии со своими собственными желаниями. В число популярных подарков от женщин входят сладости (58%), подарочные сертификаты (36%), наборы для творчества (27%), одежда или обувь (26%), аксессуары (26%).

У мужчин список планируемых подарков на Новый год немного отличается от списка собственных желаний. Они чаще всего собираются дарить на Новый год сладости — такой вариант ответа выбрали 36% опрошенных. В топ планируемых подарков от мужчин также входят гаджеты (31%), аксессуары (28%), алкоголь (26%), подарочные сертификаты (25%) и одежда или обувь (19%).

Некоторые респонденты поделились своими идеями для подарка и рассказали, что еще собираются вручить своим близким и друзьям. Многие хотят подарить товары для красоты и стиля — ювелирные украшения, косметику, парфюм. Также популярными оказались подарки, сделанные своими руками: альбомы с фотографиями, мыло ручной работы и разнообразные поделки. Также опрошенные планируют дарить товары для развлечений — гитары и укулеле, коньки, настольные и видеоигры. Несколько респондентов собираются купить в подарок автомобиль и аксессуары к нему, мотоцикл и лодку. Самые необычные варианты — витамины, икра, тетрис, попугай и квадрокоптер.

Что будут дарить детям?

Участники опроса собираются дарить подарки не только взрослым родственникам и друзьям, но и своим детям и детям друзей. Согласно результатам исследования, чаще всего мужчины и женщины занимаются подбором подарков для детей от 4 до 12 лет.

Малышам до 3 лет собираются дарить развивающие игры и мягкие игрушки — их выбрали 45% и 30% респондентов соответственно. Для детей в возрасте от 4 до 7 лет чаще всего также выбирают развивающие игры (36%), на втором и третьем месте — наборы для творчества (26%) и конструкторы (24%). Детям от 8 до 12 лет будут вручать наборы для творчества (24%), наушники (18%) и развивающие игры (18%). Подросткам от 13 лет вплоть до совершеннолетнего возраста в этом году большинство опрошенных будут дарить гаджеты: наушники (26%), смартфоны (21%), USB-колонки (15%). Другими популярными праздничными подарками являются машинки, предметы для рисования, планшеты, книги и спортинвентарь.