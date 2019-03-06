Гаджеты не вянут: мужчины покупают технологичные новинки к 8 марта

Объединённая компания Связной | Евросеть проанализировала продажи c 1 по 6 марта в своих интернет-магазинах svyaznoy.ru и euroset.ru и выяснила, какие технологичные подарки приобретали мужчины в онлайне к Международному женскому дню.

Чаще всего мужчины приобретали смартфоны, умные и портативные колонки, смарт часы, планшеты и цифровые фотоаппараты. Средний чек покупки у мужчин составил 17 121 рубль. Общие продажи технологичных устройств выросли на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Смартфон традиционно является самым желанным подарком к любому празднику. Так, чаще всего мужчины оформляли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e, которые они могли получить уже 4 марта. Ещё одной наиболее популярной моделью смартфона стал iPhone XS Max (512 GB).

Далее в списке популярных подарков расположились Яндекс.Станция с голосовым помощником Алиса и портативная колонка JBL Flip 4.

В тройку популярных подарков вошли умные часы. Мужчины приобретали Apple Watch Series 4 в цвете «серый космос» и Xiaomi Amazfit Bip. Четвёртое и пятое место заняла категория планшетов и цифровых фотоаппаратов.