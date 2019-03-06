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Гаджеты не вянут: мужчины покупают технологичные новинки к 8 марта

Объединённая компания Связной | Евросеть проанализировала продажи c 1 по 6 марта в своих интернет-магазинах svyaznoy.ru и euroset.ru и выяснила, какие технологичные подарки приобретали мужчины в онлайне к Международному женскому дню.

Чаще всего мужчины приобретали смартфоны, умные и портативные колонки, смарт часы, планшеты и цифровые фотоаппараты. Средний чек покупки у мужчин составил 17 121 рубль. Общие продажи технологичных устройств выросли на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Смартфон традиционно является самым желанным подарком к любому празднику. Так, чаще всего мужчины оформляли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e, которые они могли получить уже 4 марта. Ещё одной наиболее популярной моделью смартфона стал iPhone XS Max (512 GB).

Далее в списке популярных подарков расположились Яндекс.Станция с голосовым помощником Алиса и портативная колонка JBL Flip 4.

В тройку популярных подарков вошли умные часы. Мужчины приобретали Apple Watch Series 4 в цвете «серый космос» и Xiaomi Amazfit Bip. Четвёртое и пятое место заняла категория планшетов и цифровых фотоаппаратов.

«Гаджеты призваны сделать жизнь человека удобнее, поэтому они являются самым практичным подарком из всех возможных. Мы видим, что мужчины стараются удивить своих любимых женщин новинками. Например, Ядекс.Станция спустя несколько дней после старта продаж в наших магазинах сумела стать одним из наиболее популярных подарков», — подчеркивает вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Автор: Анна
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