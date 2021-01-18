Гараж вместо работы: что россияне искали в 2020 году

«Дом» потеснил «квартиру», а «работа» уступила место «гаражу» — эксперты Авито проанализировали поисковые запросы пользователей платформы за 2020 год и выяснили, что искали, покупали, арендовали, заказывали россияне в ушедшем пандемическом году.

Переход на удаленку, карантинные ограничения и стремление сократить число контактов внесли свои коррективы в топ поисковых запросов: «дом» потеснил с первой строчки «квартиру», а «велосипед» уступил второе место куда более актуальным, когда вся семья дома, «холодильнику» и «дивану». А вот в конце года россияне все же стремились выбраться из дома — кто-то ехал к снегу и северному сиянию и искал «комбинезоны» и «валенки», а на Юге, в районе Сочи самым частотным был запрос «с видом на море».

Все в дом: о чем говорят поисковые запросы

Прошедший год россияне предпочитали проводить за городом — чаще всего на Авито искали «дом», запрос обогнал по популярности лидировавшую на протяжении 2019 года «квартиру». С переходом на удаленку возможность гулять с детьми и быть ближе к природе стала важнее, чем жилье рядом с работой или школой, а закрытие границ стало стимулом для роста популярности внутреннего туризма. Арендовав, топили печи и грелись у каминов — за год поисковый запрос «дрова» поднялся с 49 на 13 место в списке самых популярных, опередив «котят», «кровать» и даже «iPhone».

Кроме того, как отмечают эксперты Авито, пользователи также могли искать по запросу «дом» предметы интерьера, бытовую технику и т.д. О том, что в 2020 году жители страны уделяли много внимания обустройству домашнего пространства свидетельствует и рост популярности поискового запроса «диван». С возросшей нагрузкой не всегда справлялась бытовая техника, поэтому пользователи часто искали ей замену или сервисы по ремонту — «холодильник» и «телевизор» также стали заметно выше в рейтинге популярных запросов.

Переезды и доставка также стали трендами года: компании отказывались от офисов или переезжали в помещения поменьше, запускали доставку и меняли производственные помещения, а рядовые пользователи искали и специалистов, которые помогут с переездом, и работу — в 2020 году также выросла популярность запросов «газель» и «водитель», причем интерес к «газели» стал особенно высоким в IV квартале: в предновогодний период, когда число заказов в онлайн-магазинах и доставок подарков традиционно возросло, этот поисковый запрос занял второе место по популярности.

Самые популярные поисковые запросы на Авито, вся Россия, 2019 год VS 2020 год

№ 2019 год 2020 год 1 квартира дом 2 велосипед холодильник 3 дом диван 4 диван квартира 5 телефон телевизор 6 холодильник газель 7 работа гараж 8 ваз велосипед 9 газель водитель 10 телевизор работа

«Работа» в 2020 году опустилась в топе наиболее популярных поисковых запросов с седьмой на десятую строчку. Во II квартале 2020 года, на который пришёлся режим самоизоляции, запрос «работа» покинул топ-10 популярных поисковых запросов на Авито и вернулся только в IV квартале, а вот возможность получить дополнительный заработок, потратив с пользой освободившиеся от дороги в офис пару часов заинтересовала многих — запрос «подработка» за год прибавил 37 позиций, поднявшись с 64 места на 27. При этом число предложений на Авито Услугах за год выросло более чем на 20%.

Инкубатор для яиц и батут с сеткой: необычные поисковые запросы, ставшие популярными

Если проследить динамику поисковых запросов, которые совершали на Авито в 2020 году по меньшей мере 100 000 раз, становится заметен рост интереса россиян к дачному досугу: «рассаду помидоров» искали в 2 раза чаще, «инкубатор для яиц», «печь для казана» и «батут с сеткой» — в 3 раза. Именно на батут как способ в условиях всеобщей удаленки направить детскую энергию в мирное русло в этом году сделали ставку многие родители.

Кроме того, судя по динамике поисковых запросов, на фоне кардинального изменения образа жизни в 2020 году жители России стали чаще задумываться о том, чтобы завести домашнее животное. Поисковые запросы «американский стаффордширский терьер», «мини шпиц», «щенки питбуля», «абиссинские котята» и «щенки ротвейлера» прибавили в популярности более чем в 3 раза.

Самоизоляция и переход на режим удаленной работы спровоцировали всплеск интереса пользователей к мониторам для компьютера – соответствующий поисковый запрос в 2020 году прибавил в частотности более чем в 6 раз. И, конечно, оставаясь дома, россияне активно играли — запрос «ps4» занимает 16 строчку в списке самых популярных, уступая в списке искомых гаджетов только iPhone 7.



А вот видеокарты, несмотря на рост курса биткоина, сдали свои позиции — если в 2019 году запрос «видеокарта» занимал 39 строку в списке популярных, то в 2020 году россияне предпочитают более традиционные способы заработка, а видеокарты опустились на 63 позицию в рейтинге.