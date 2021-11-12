Garmin откроет до 10 магазинов формата shop in shop в России

Официальный дистрибьютор мирового производителя носимого оборудования Garmin, компания АО «Навиком», открыла первый в России фирменный магазин формата shop in shop внутри сети потребительской электроники М.Видео в торгово-развлекательном центре МЕГА Химки. До конца 2022 года Garmin рассчитывает открыть до 10 таких магазинов в сетях потребительской электроники в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

Формат shop in shop («магазин в магазине») представляет собой выделенное торговое пространство площадью 3-6 кв. м. в общем зале М.Видео. Это своеобразный закрытый стенд, оформленный в единой стилистике Garmin.

«Формат shop in shop позволяет нам представить максимально широкий ассортимент, чего невозможно сделать в рамках продаж в общем зале сетей потребительской электроники, и подразумевает отсутствие соседства с конкурентными товарами на одной полке. Он выгодно выделяет нашу продукцию среди аналогов и дает людям возможность спокойно и внимательно изучить линейку часов Garmin, — отмечает Евгений Добринин, коммерческий директор АО „Навиком“. — Более того, этот формат позволяет нам представить не только продукцию, но и сам бренд. Стенд оснащен экранами, на которых транслируются ознакомительные ролики о бренде Garmin и о возможностях представленных в магазине часов, которые можно тут же рассмотреть и примерить. Сотрудники магазина, в свою очередь, готовы предоставить подробную консультацию по ассортименту».

В магазине будут представлены умные часы Garmin популярных серий, таких как Fenix, Venu, Vivo и Forerunner, в широком ценовом диапазоне — от 20 тыс. руб. до 120 тыс. руб. Часы подходят как приверженцам активного образа жизни, так и профессиональным спортсменам. В часах Garmin список предустановленных спортивных активностей полней и шире, чем у часов других производителей. Учитывая продвинутые функции часов, лучше получить очную консультацию в точке продаж, которая поможет выжать из часов максимум пользы. Если нужных смарт-часов или аксессуаров не оказалось в наличии, потребитель может оформить предварительный заказ.

Дистрибьютор Garmin ведет переговоры об открытии до 10 магазинов формата shop in shop в сетях потребительской электроники М.Видео, «Эльдорадо», «Технопарк» и др. до конца 2022 года.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» занимает седьмое место среди 10 крупнейших по выручке ритейлеров (первый — продовольственный ритейлер X5 Group). В январе-сентября продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 15,4% год к году. За 9 месяцев группа расширила свою сеть на 104 магазина. По состоянию на 30 сентября группа объединяла 563 магазина под брендом «М.Видео» и 615 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 300 городах России.