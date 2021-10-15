Гайдлайн для ресторанов по переходу на экологичную упаковку для доставки готовой еды

Сервис курьерской доставки из ресторанов и магазинов Broniboy совместно с экологическим проектом «Собиратор» выпустили масштабный гайдлайн с рекомендациями для ресторанов и кафе по переходу на экологичную упаковку для доставки готовой еды и напитков.

Гайдлайн рекомендует заведениям использовать пластик, который безопасен для человека и подлежит переработке, так как это единственный приемлемый экологичный вариант упаковки для доставки готовой еды и напитков. Так, в инструкции рекомендуется полностью отказаться от токсичных и сложно перерабатываемых видов пластика, и во многих случаях — от крафтовой и так называемой «биоразлагаемой» упаковки.

В гайдлайне содержится подробное описание и рекомендации по всем процессам перехода на экологичную упаковку, в том числе:

как выбрать наиболее предпочтительную упаковку для холодных и горячих блюд, супов, бургеров, роллов, пиццы, сэндвичей, десертов, напитков и др, а также компоненты для приборов, подставок, соусов и пр;

как и зачем переходить на унифицированную упаковку;

как отказаться от лишнего пластика для доставки (в том числе, сократить количество одноразовых приборов в заказе);

как сделать упаковку более приспособленной для переработки (например, использовать салфетки из вторичной целлюлозы);

как организовать сбор и вывоз использованной упаковки у гостей;

как работать над экопросвещением клиентов и сотрудников;

и пр.

В частности, для еды советуется использовать упаковку из полипропилена (PP, 5), так как это мономатериал, который не выделяет токсичных веществ и успешно перерабатывается. Для доставки напитков — алюминий (ALU, 41), полиэтилентерефталат (PET, 1), стекло (GL, 70-71) и полиэтилен высокого давления (LDPE, 4), так как это материалы перерабатываются проще остальных и их можно перерабатывать вместе с остатками пищи.

Одно из исследований Greenpeace, «Эколайн» и движения «Раздельный сбор» показывает, что доля упаковки от продуктов и доставки еды составляет более 80% всех отходов, а 45% ресторанной упаковки не подлежит переработке по тем или иным причинам (например, нельзя переработать картон, испачканный едой, картон с пластиковой ламинацией, вспененный полистирол и пр).

При этом площадь свалок в России ежегодно увеличивается на 400 тысяч гектаров и занимает более 4 млн гектаров. Это сопоставимо с территорией Швейцарии или Нидерландов.

«Забота об экологии всегда была для нас актуальной темой. Мы пристально наблюдали за проблемой и ее решениями — в России постепенно появляется и развивается инфраструктура для раздельного сбора отходов, а население становится более экологически осознанным. В этом году мы создали отдел по экологии внутри компании и сейчас подобрали те эко-решения, которые могут реально помочь планете стать чище. Наши рекомендации рассчитаны на компании, которые смотрят далеко вперед и заботятся о настоящем и будущем. Если не решать проблемы планеты сейчас, то со временем негде и нечего будет развивать», — говорит основатель Broniboy Александр Радионов.