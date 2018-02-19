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Газпромбанк требует с Dostavka.ru 316 млн руб

Газпромбанк требует с ООО «Интернет-гипермаркет», который управляет интернет-магазином Dostavka.ru, 316 млн руб. (240 млн руб. долга и 76 млн руб. процентов), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда.

Кредит на эту сумму Dostavka.ru выдал сейлз-хаус «Газпром-медиа» по договору 2014 г. Возврат займа был продлен до конца 2015 г., но к этому времени Dostavka.ru уже закрылась. В августе 2017 г. права требования по кредиту приобрела структура Газпромбанка. Первая инстанция отказала в ее требованиях, апелляция будет рассматриваться 19 февраля.

Магазин бытовой техники Dostavka.ru входил в интернет-холдинг WebMediaGroup. Холдинг развивал несколько сайтов, крупнейшим проектом был онлайн-кинотеатр Zoomby. В 2011 г., когда выручка WebMediaGroup оценивалась в $40 млн в год, 30% в ней приобрели фонд «Лидер-инновации» и Газпромбанк. В 2013-м они же инвестировали еще $10 млн, которые преимущественно пошли на Zoomby.

По словам директора по венчурным инвестициям УК «Лидер» Константина Надененко, конкретно Dostavka.ru инвестиций от «Лидер-инноваций» не получала. В 2015 г. фонд вышел из Zoomby, «наиболее значимого из проинвестированных нами проектов WebMediaGroup», «была получена значительная доходность на инвестиции», подчеркнул г-н Надеенко.

Весной 2013 г. Газпромбанк отдельно приобрел 21,1% управляющего Dostavka.ru «Интернет-гипермаркета», сделка оценивалась в 225 млн руб., то есть весь интернет-магазин был оценен в 1 млрд руб., что примерно соответствовало его обороту. В 2014 г. ФАС согласовала передачу контроля в головной компании WebMediaGroup холдингу «Газпром-медиа».

В Газпромбанке отказались комментировать эту тему. В «Газпром-медиа» говорят, что холдинг не владеет и не управляет Dostavka.ru, а в судах участвует в качестве третьей стороны.

Автор: Анна
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