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Где, как и какие б/у товары покупают россияне

Сервис Яндекс.Объявления узнал, где россияне предпочитают делать покупки, как относятся к б/у товарам и что не готовы приобрести с рук.

Несмотря стремительно развивающуюся популярность онлайн-шопинга, 22% россиян всё ещё предпочитают делать покупки оффлайн. Большинство из тех, кому по душе покупать товары в интернете, делают это в популярных интернет-магазинах и на маркетплейсах — так ответили 69% респондентов. Еще 20% опрошенных отметили, что совершают покупки на сервисах объявлений. С недавнего времени стало возможным приобретать товары и через социальные сети, однако всего 9,5% респондентов заявили, что используют эту площадку.

Согласно результатам опроса, только каждый десятый регулярно приобретает вещи с рук. И хотя ресейл-рынок сейчас переживает бум, около 30% россиян заявили, что предпочитают купить новую вещь в магазине, даже если она будет стоить дороже. Еще 20% респондентов уточнили, что никогда не покупали б/у товары, но относятся к этому положительно.

Чаще всего на вторичном рынке приобретают транспортные средства, например, автомобиль и мотоцикл — данную категорию отметили 45% опрошенных. На втором месте по популярности — электроника и бытовая техника (32%). Около 20% респондентов отметили, что могут купить с рук что угодно (в разумных пределах). Среди б/у товаров, которые россияне предпочитают покупать исключительно в магазинах: одежда, обувь и аксессуары, — об этом рассказали 66% опрошенных.

Около 40% опрошенных рассказали, что в основном покупают б/у вещи, потому что на сервисах объявлений можно найти интересные и уникальные предложения, которых нет в магазинах. Интересно, что о покупке б/у товаров в результате экологичного образа жизни и разумного потребления, заявили 17% опрошенных.

Только 5% опрошенных отметили, что могут выбросить вещь, которая разонравилась или не подошла. Остальные же попробуют найти ей применение — продать товар через сервисы объявлений (47%), отдать знакомым (36%) или оставить у себя, вдруг когда-нибудь пригодится (40%) (респонденты могли выбрать больше одного ответа).

Автор: Анна
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