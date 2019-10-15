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Где в России больше всего покупают лапшу быстрого приготовления

В первые дни октября специалисты OFD.ru провели исследование качества и безопасности лапши быстрого приготовления. Оно показало, что в продукции некоторых производителей присутствуют пестициды, регуляторы роста растений и микротоксины. Повлияют ли его результаты на спрос мы узнаем через месяц, а сегодня расскажем, лапшу с каким вкусом предпочитают россияне и где она стоит дешевле всего.

Как считали

В ходе исследования специалисты проанализировали данные чеков, сформированных российскими ритейлерами за период с 1 июня 2019 по 30 сентября 2019 года. Всего было обработано 12 млн чеков с более чем 350 тысяч онлайн-касс.

Что интересного

За исследуемый период россияне потратили на лапшу быстрого приготовления более 788 млн рублей. Чаще всего ее покупали в Якутии (3 760 089 шт.). На втором и третьем местах Пермский (1 829 366 шт.) и Красноярский (1 304 968 шт.) края. Москва заняла 11 место (516 264 шт.)

Лапшу до 20 рублей за упаковку можно найти в 19 субъектах РФ, например, в Воронежской (19,01 руб.), Кировской (17,02 руб.), Челябинской (16,15 руб.), Оренбургской (17,12 руб.) и Ростовской областях (16,53 руб.), Удмуртии (15,29 руб.) и Башкортостане (15 руб.). Самый высокий средний чек в Магаданской (68,56 руб.), Томской (64,29 руб.), Тульской (59,48 руб.) и Новгородской областях (59,38).

Больше всего в России любят лапшу со вкусом говядины (9 163 123) и курицы (7 107 695). Предпочтения меняются от региона к региону. Например, в Курской и Орловской областях, в Алтайском крае и Адыгее и выбирают курицу, а в Ханты-Мансийском автономном округе и Тамбовской области — говядину.

Другие вкусы тоже пользуются спросом, но имеют меньше поклонников. Например, лапшу со вкусом морепродуктов чаще всего покупают в Санкт-Петербурге, Тверской области и Пермском крае, вкус «кимчи» популярен в Иркутской области и Якутии, в Самарской и Амурской областях.

Лапша быстрого приготовления в цифрах

788 883 717 рублей всего потратили на лапшу быстрого приготовления за 4 месяца (июнь, июль, август, сентябрь).

19 156 183 единиц всего купили в России.

145,06 рублей — самая высокая цена на упаковку лапши быстрого приготовления (Санкт-Петербург).

14 рублей — самая низкая цена на упаковку лапши быстрого приготовления (Архангельская область).

Чаще всего с лапшой быстрого приготовления покупают (в порядке частотности)

  1. Еще одну упаковку лапши быстрого приготовления, но с другим вкусом
  2. Ватные палочки
  3. Влажные салфетки
  4. Пельмени
  5. Шампанское

Топ-10 регионов по количеству проданных единиц (шт.)

  1. Республика Саха — 3 760 089. Средний чек — 52,57 руб.
  2. Пермский край — 1 829 366. Средний чек — 31,51 руб.
  3. Красноярский край — 1 304 968. Средний чек —30,96 руб.
  4. Санкт-Петербург — 1 271 256. Средний чек — 47,91 руб.
  5. Мордовия — 1 092 798. Средний чек — 29,41 руб.
  6. Краснодарский край — 1 056 342. Средний чек — 37,46 руб.
  7. Иркутская область — 968 975. Средний чек — 40,60 руб.
  8. Хабаровский край — 746 632. Средний чек — 46, 29 руб.
  9. Свердловская область — 630 287. Средний чек — 30,85 руб.
  10. Приморский край — 546 938. Средний чек — 42,02 руб.

Самые популярные вкусы по России (шт.)

  • Говядина — 9 163 123
  • Курица — 7 107 695
  • Свинина — 458 346
  • Телятина — 380 485
  • Другое (грибы, сальса, кимчи, морепродукты) — 2 046 534

Самые популярные вкусы в топ-10 регионах по количеству продаж (%)

  1. Саха — говядина (63%), курица (6,58%), свинина (2,42%), другие (28%)
  2. Пермский край — курица (70,8%), говядина (25,5%), свинина (2,40%), другие (1,3%)
  3. Красноярский край — курица (49,6%), говядина (47,3%), свинина (0,9%), другие (2,2%)
  4. Санкт-Петербург — курица (38,5%), говядина (31%), свинина (8,5%), другие (22%)
  5. Мордовия — говядина (98%), курица (2%)
  6. Краснодарский край — говядина (39,9%), курица (22,5%), телятина (15,83%), другие (21,77%)
  7. Иркутская область — говядина (41%), курица (35%), свинина (7,3%), другие (16,7%)
  8. Хабаровский край — говядина (51,8%), курица (31,9%), телятина (2,9%), другие (13,4%)
  9. Свердловская область — курица (58,8%), говядина (29,4%), телятина (5,5%), другие (6,3%)
  10. Приморский край — говядина (40%), курица (35%), свинина (4,8%), другие (20,2%)
  11. Москва — говядина (56,6%), курица (27%), телятина (4,2%), другие (12,2%)
Автор: Анна
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