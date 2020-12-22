Гендиректор российского «Ашана» покинет пост

Йоханнес Толай покидает пост генерального директора сети гипермаркетов «Ашан», сообщает РБК со ссылкой на источники. В компании подтвердили информацию, заявив, что он уходит по собственным причинам.

Новым главой российского «Ашана» станет Иван Мартинович, бывший директор формата «супермаркеты» сети. Он вступит в должность 1 февраля. До этого момента временным исполнителем обязанностей гендиректора будет финансовый директор ритейлера Анн-Паскаль Шарль.

Толай управлял «Ашаном» с ноября 2019 г. Он стал известен тем, что начал бороться с коррупцией в сети. Созданный под его руководством комитет по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и персонала законодательству признал десятки сотрудников близкими к коррупции. Из-за мошеннических схем менеджмента компания ежегодно теряла в России 2–3% оборота, или €80—100 млн, заявлял бывший директор по проектам сети Алексей Жарков.

«Ашан» был открыт в России в 2002 г. Как указано на сайте компании, сегодня сети принадлежат 314 магазинов. По информации издания Les Echos, выручка ритейлера по итогам 2020 г. упадет на 10%, убыток составит €50 млн.