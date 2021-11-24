География продаж автотоваров: особенности онлайн-заказов и доставки

Data Insight и Почта России при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж автотоваров» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки автотоваров на территории Российской Федерации. Данные охватывают вторую половину 2020 — первую половину 2021 года.

Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).

Основные результаты

Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров из категории «Автотовары» — на них приходится более 17% продаж по всей России (в рублях) и более 18% заказов.

Краснодар, Тюмень и Челябинск являются лидерами относительного онлайн-потребления автотоваров (3,2; 2,1 и 2,0 соответственно), которое характеризуется как соотношение доли количества заказов (ко всем заказам, содержащим автотовары) к доле населения города (ко всему населению России). При этом индекс потребления товаров категории «Автотовары» в онлайн почти для всех анализируемых 17 городов выше среднероссийского (1,0).

В декабре 2020, как правило, наблюдается рост продаж категории «Автотовары». Июль 2020 (и отчасти август 2020) также демонстрирует высокие значения, что может объясняться отложенным спросом после периода самоизоляции.

В среднем по исследуемым городам прослеживается тенденция на рост доли предоплаченных заказов категории «Автотовары».

Среднегодовая доля предоплаченных заказов для категории «Автотовары» для исследуемых городов имеет разброс от 25% до 37%.

В категории «Автотовары» доля доставленных «до двери» заказов в большинстве городов не превышает 10%. Исключения — Москва (21%) и Санкт-Петербург (15%). В среднем по исследуемым городам сезонности заказов «до двери» не прослеживается.

Прослеживается тенденция на рост доли самовывоза с увеличением численности населения города. Аналогичная тенденция прослеживается и в доле предоплаченных заказов.

Доля доставок «до двери» в целом повышается с ростом среднего чека. Исключением является ценовая категория от 1 000 до 2 000 рублей, которой соответствует высокая доля доставок «до двери».

В июле 2020 и январе 2021 среднее время доставки заказов категории «Автотовары» увеличилось до 4,6 дней (в среднем по исследуемым городам). Доля доставки «до двери» меньше всего для очень маленьких заказов (1 позиция). После 2 позиций доля доставок «до двери» в целом стабильна.

Методика