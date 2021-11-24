География продаж автотоваров: особенности онлайн-заказов и доставки
Data Insight и Почта России при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж автотоваров» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки автотоваров на территории Российской Федерации. Данные охватывают вторую половину 2020 — первую половину 2021 года.
Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).
Основные результаты
Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров из категории «Автотовары» — на них приходится более 17% продаж по всей России (в рублях) и более 18% заказов.
Краснодар, Тюмень и Челябинск являются лидерами относительного онлайн-потребления автотоваров (3,2; 2,1 и 2,0 соответственно), которое характеризуется как соотношение доли количества заказов (ко всем заказам, содержащим автотовары) к доле населения города (ко всему населению России). При этом индекс потребления товаров категории «Автотовары» в онлайн почти для всех анализируемых 17 городов выше среднероссийского (1,0).
В декабре 2020, как правило, наблюдается рост продаж категории «Автотовары». Июль 2020 (и отчасти август 2020) также демонстрирует высокие значения, что может объясняться отложенным спросом после периода самоизоляции.
В среднем по исследуемым городам прослеживается тенденция на рост доли предоплаченных заказов категории «Автотовары».
Среднегодовая доля предоплаченных заказов для категории «Автотовары» для исследуемых городов имеет разброс от 25% до 37%.
В категории «Автотовары» доля доставленных «до двери» заказов в большинстве городов не превышает 10%. Исключения — Москва (21%) и Санкт-Петербург (15%). В среднем по исследуемым городам сезонности заказов «до двери» не прослеживается.
Прослеживается тенденция на рост доли самовывоза с увеличением численности населения города. Аналогичная тенденция прослеживается и в доле предоплаченных заказов.
Доля доставок «до двери» в целом повышается с ростом среднего чека. Исключением является ценовая категория от 1 000 до 2 000 рублей, которой соответствует высокая доля доставок «до двери».
В июле 2020 и январе 2021 среднее время доставки заказов категории «Автотовары» увеличилось до 4,6 дней (в среднем по исследуемым городам). Доля доставки «до двери» меньше всего для очень маленьких заказов (1 позиция). После 2 позиций доля доставок «до двери» в целом стабильна.
Методика
- Для построения отчета использовались данные по доставке онлайн-заказов компании Pim Solutions, данные по географии, связанных с трафиком сайтов и поисковых запросов (wordstat.yandex.ru, top.mail.ru и т.п.). Оценки распределения заказов по регионам рассчитаны в компании Data Insight.
- Данные по онлайн-заказам охватывают рынок интернет-доставки по всем регионам России и включают в себя более 42 млн сделанных заказов. Такой объем данных позволил исследователям произвести корректные оценки величины и трендов рынка. Данные по трафику позволили уточнить сделанную интерпретацию данных по заказам как в пространственном (по географии России), так и во временном (по месяцам) разрезе.
- Временной период отчета – с 1-го июля 2020 года по 30 июня 2021 года включительно.
- Данные включают заказы как предоплаченные, так и постоплаченные, с доставкой как в пункты выдачи заказов (ПВЗ), так и «до двери».
- В исследовании рассматривается доставка автотоваров, отправленных из интернет-магазинов с территории России жителям крупнейших городов Российской Федерации.
- Список городов составлен из «городов-миллионников» (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Казань, Воронеж, Красноярск, Уфа, Челябинск, Волгоград, Пермь, Омск), а также еще двух городов – Краснодара и Тюмени. Данные по городам не включают соответствующие области. Население Краснодара, формально не являющегося городом-«миллионником», по разным оценкам составляет 1,2-1,3 млн человек – прежде всего, за счет миграции трудовых ресурсов.
- Население Тюмени – 817 тыс. человек. Экономика Тюмени способствует интернет-торговле – город был включен в исследование из-за большого числа интернет-заказов, обусловленных высокой платежеспособностью населения и неполным доступом к офлайн-продажам наиболее востребованных брендов.
- Население Москвы в отчете составляет 13,9 млн человек в связи с большим количеством незарегистрированных в столице людей, прежде всего, трудовых мигрантов, которые также пользуются каналом интернет-продаж.
- Анализируемые данные касаются только федеральных служб доставки/транспортных компаний. Они не включают локальные курьерские службы, а также заказы, доставленные собственными курьерскими службами интернет-магазинов.
- Интернет-магазин – сайт или мобильное приложение, через которые можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину. В исследовании рассматриваются онлайнпродажи материальных товаров российских ритейлеров (через российские сайты и приложения).
- Принадлежность заказа определенному месяцу определялась по времени получения заказа логистической компанией для последующей доставки покупателю.
- Среднее расстояние определялось как кратчайшее расстояние между городами отправки и доставки (длина ортодромии). Расстояние, пройденное заказом, в пределах одного города принято нулю.
- Анализировались данные по заказам, сделанным с территории России. Кроссбордерные заказы не анализировались.