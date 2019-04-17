Герман Греф: Сбербанк не будет покупать ритейлера «О'Кей»

Глава Сбербанка Герман Греф во вторник сообщил журналистам, что кредитная организация не планирует покупать ритейлера «О'Кей», передает ТАСС.

«Нет, не могу ничего сказать, ровно потому, что сам узнал об этом из средств массовой информации только, и мы не приобретаем компанию. Насколько мне известно, ведутся переговоры о финансировании, но пока я подробностей никаких не знаю и ничего прокомментировать не могу. Мы как один из финансирующих банков рассматриваем эту сделку, но не планируем приобретать компанию», — сказал Греф.

11 апреля Reuters сообщило со ссылкой на источники о том, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ретейлера «О'Кей». В тот же день в пресс-службе банка сообщили, что кредитная организация не планирует приобретение компании в собственных интересах.

12 апреля ретейлер прокомментировал сообщения СМИ. «Совет директоров группы „O'Кей“... в свете недавних обсуждений в СМИ подтверждает, что анализирует различные направления развития и стратегические опции в отношении бизнеса гипермаркетов компании, включая выражение заинтересованности в этом бизнесе со стороны Сбербанка. Этот анализ находится на предварительной стадии, и к текущему моменту не было сделано никаких обязывающих предложений или решений. Дальнейшие объявления будут сделаны, когда и если это будет целесообразно», — сообщала пресс-служба ретейлера.