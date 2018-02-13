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Герман Греф: выдача наличных на кассах магазинов появится в 2018 году

В 2018 году Сбербанк России планирует запустить сервис, который позволяет снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов. Сделать это можно будет через POS-терминалы.Об этом журналистам сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«Не хотелось бы раньше времени анонсировать. К сожалению, из-за одного из партнеров произошла утечка (в СМИ — ред.) Мы не будем этого отрицать. Пока не будем подробно объяснять, когда будет готово, мы подробно расскажем», — сказал он.

По его словам, кредитное учреждение сейчас занимается разработками данного вида деятельности.

«Мы действительно занимаемся развитием этого направления», — уточнил он. По его словам, в текущем году новая технология будет внедрена.

6 февраля стало известно, что в России тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы. Для снятия наличных клиент должен будет расплатиться банковской картой и одновременно запросить у кассира необходимую сумму.

Автор: Анна
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