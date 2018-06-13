Герман Клименко освобожден от должности советника президента по вопросам развития Интернета. Указ Путина об этом решении опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в документе.

«Наверное это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное.

За 3.5 года я проговорил с более чем 1000 врачей. С кем то бегло, с кем то очень плотно. Я уверен что прорыв в медицине будет самым важным и мощным для интернет-технологий и для страны. У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний.

Вот в этом я вижу будущее для интернета и этим буду заниматься», прокомментировал Герман Клименко на своей странице в Facebook.