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Герман Клименко освобожден от должности советника президента

Герман Клименко освобожден от должности советника президента по вопросам развития Интернета. Указ Путина об этом решении опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в документе.

«Наверное это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное.

За 3.5 года я проговорил с более чем 1000 врачей. С кем то бегло, с кем то очень плотно. Я уверен что прорыв в медицине будет самым важным и мощным для интернет-технологий и для страны. У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний.

Вот в этом я вижу будущее для интернета и этим буду заниматься», прокомментировал Герман Клименко на своей странице в Facebook.

Основатель Liveinternet Герман Клименко принял предложение стать советником главы государства в декабре 2015 года. Он должен был отвечать за развитие отраслей экономики, связанных с интернетом, и продвигать идеи представителей отрасли.

В декабре 2017 года Герман Клименко покинул пост главы Института развития интернета (ИРИ) и стал председателем набсовета в Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Автор: Анна
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