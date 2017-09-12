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Gett Delivery доставит iPhone за два часа

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Gett Delivery
Gett Delivery
Курьерские службы

Сервис курьерской доставки Gett Delivery стал партнёром компании Inventive Retail Group, которая развивает в России сети магазинов re:Store, Samsung, Sony Centre, Lego, Nike и другие. Gett будет доставлять покупателям товары из точек re:Store за два часа, пишут «Ведомости».

Запуск состоится 13 сентября 2017 года, уточнили vc.ru в Gett. В Inventive рассказали «Ведомостям», что это пилотный проект, рассчитанный на Москву. Первые результаты должны быть известны при выходе новых iPhone. Если тестирование пройдёт удачно, то Gett Delivery станет доставлять товары из других сетей компании.

Например, доставка за два часа с помощью Gett может в октябре появиться в интернет-магазинах Samsung, Street Beat, Lego, а у остальных брендов — до конца 2017 года. В 2018 году партнёры могут распространить проект на другие регионы России.

Сейчас re:Store получает в Москве около 50 заказов на срочную доставку в Москве в день, сотрудничество с Gett не предполагает роста цен на услугу доставки. Представитель Ozon.ru Мария Назамутдинова заметила, что доставку в день заказа обычно приобретают в условиях форс-мажора — например, если срочно нужно купить подарок.

Такси-сервис Gett занялся доставкой в России в 2016 году, запустив сервис «Gett Курьер» в Москве. В 2017 году компания переименовала проект в Gett Delivery, запустила его в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Краснодаре, а также объявила о планах доставлять товары из интернет-магазинов.

Компании и сервисы: Gett Delivery
Автор: Анна
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