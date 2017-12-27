Gett Delivery начал доставлять продукты из супермаркетов «Глобус гурмэ»

Сервис по доставке еды Gett Delivery начал доставлять продукты из сети премиальных супермаркетов «Глобус гурмэ». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.

Доставка продуктов из супермаркетов запущена в рамках тестирования, которое продлится в течение двух месяцев. Gett Delivery намерен доставлять интернет-заказы из «Глобус гурмэ» в течение 2-4 часов.

Gett Delivery получает с каждого выполненного заказа комиссию. Точная цифра не называется, но по данным источника издания комиссия составляет порядка 15%.

По мнению экспертов, доставка продуктов востребована среди магазинов с высоким средним чеком. В «Глобус гурмэ» он превышает 6000 рублей, у «Азбуки вкуса» — 5750. В «Перекрестке» за III квартал 2017 года средний чек равнялся 490 р.

Рано или поздно экспресс-доставку запустят все онлайн-магазины, уверены эксперты. На рынке уже появилось много стартапов, предлагающих доставку компаниям, которые сами не оказывают покупателям эту услугу.