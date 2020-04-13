Gett и Boxberry запустили доставку посылок зарубежных интернет-магазинов из пунктов выдачи на дом

Федеральная служба доставки Boxberry и сервис заказа такси и доставки Gett запустили новый сервис в Москве, чтобы обеспечить доставку онлайн-заказов в период самоизоляции. Водители Gett и курьеры Gett Delivery заберут посылки из пунктов выдачи Boxberry и постаматов партнёров и доставят получателям на дом.

Услуга доступна только для заказов из зарубежных интернет-магазинов ASOS, iHerb, Revolve, StyleKorean, DoTerra, Beautylish, Michael Kors, Boohoo, Wiggle и других. Их полный список можно найти на сайте Boxberry.

Новый сервис призван помочь онлайн-покупателям, соблюдающим режим самоизоляции и стремящимся свести к минимуму выход из дома.

Заказать услугу можно в мобильном приложении Gett. Для этого нужно выбрать опцию «Gett Посылка», указать адрес точки выдачи и код получения заказа, который приходит в sms-уведомлении от службы доставки. Водитель получит посылку и привезет её на указанный получателем адрес. Доставка производится бесконтактным способом. Водитель или курьер оставит посылку у двери, отойдет на расстояние не менее двух метров и позвонит получателю, чтобы сообщить, что заказ у двери. После того, как клиент заберет посылку, водитель завершит заказ в приложении.

Все водители и курьеры, подключенные к Gett Delivery, обеспечены необходимыми средствами безопасности для соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и проинструктированы о правилах бесконтактной доставки. Сотрудники компании Boxberry также соблюдают меры профилактики: носят перчатки и маски, регулярно моют руки и обрабатывают их антисептиком. Контролируется состояние здоровья и проявление симптомов у всех, кто выходит на смену. Своевременно производится дезинфекция всех помещений.

Boxberry рассматривает подключение аналогичного сервиса для доставки посылок и из российских интернет-магазинов. Об этом будет объявлено дополнительно.

«Количество заказов из зарубежных интернет-магазинов увеличивается каждый год. Это не удивительно: сроки доставки уже почти сравнялись с внутрироссийскими. При этом зарубежные интернет-магазины зачастую делают доставку бесплатной при символической сумме заказа. Получение заказа через Gett — это отличное решение, если вы не можете прийти за своим заказом в пункт выдачи», — поясняет коммерческий директор Boxberry International Александр Краснов.