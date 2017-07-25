+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Gett пошел с доставкой по регионам

Сервис заказа такси Gett запустил услугу доставки в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Краснодаре. Об этом сообщают «Ведомости». Ранее в России сервис был доступен только для пользователей Москвы.

Под единым брендом Gett Delivery будет работать на всех рынках — в России, Великобритании и Израиле. Как отмечают в компании, сервис «позволит пользователям моментально отправить посылку адресату в пределах города, а бизнесу, в частности логистическим компаниям, поможет эффективно решить проблему «последней мили».

В Москве сейчас, по собственным данным компании, Gett получает около 20 тыс. заказов в месяц. На долю Москвы и области приходится 36,7% всех онлайн-покупок россиян (данные без учета зарубежных трат), следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли за 2016 г., которые приводят «Ведомости». Доля Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 10,6%, Татарстана — 1,8%, Краснодарского края — 4,2%.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

20 июля / Комментарии
Всё больше и больше: «Почта России» обработала на 50% больше посылок из Китая, чем в годом ранее

Всё больше и больше: «Почта России» обработала на 50% больше посылок из Китая, чем в годом ранее

Как сообщает «Коммерсант», в первом полугодии 2017 г. «Почта России» обработала более 147 миллионов международных посылок, причём 90% из них приходится на Китай, Гонконг и Сингапур.

далее →

17 июля / Комментарии
Больше, чем агрегатор: «Яндекс.Маркет» будет предлагать чекаут и доставку

Больше, чем агрегатор: «Яндекс.Маркет» будет предлагать чекаут и доставку

Как сообщает РБК, «Яндекс.Маркет» в скором времени может стать настоящим онлайн-гипермаркетом со своим чекаутом и доставкой.

далее →

11 июля / Комментарии
Трек-номер на всех посылках: новые правила для продавцов AliExpress

Трек-номер на всех посылках: новые правила для продавцов AliExpress

С 10 августа 2017 года все отправления от продавцов AliExpress будут в обязательном порядке сопровождаться номерами для отслеживания. Мера призвана повысить прозрачность взаимодействия всех вовлеченных в процесс продажи сторон.

далее →

6 июля / Комментарии
66% покупателей доверили доставку Почте России

66% покупателей доверили доставку Почте России

В первом квартале 2017 года по данным аналитического исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) 66% покупателей доверили доставку своих почтовых отправлений Почте России. Это на 4 процентных пункта выше, чем в целом за 2016 год, когда аналогичный показатель составлял 62%.

далее →

3 июля / Комментарии
Дмитрий Страшнов покинул пост главы «Почты России»

Дмитрий Страшнов покинул пост главы «Почты России»

Министр связи и массовых коммуникаций РФ в твиттере сообщил о кадровых изменениях в ФГУП «Почта России». Главу компании Дмитрия Страшнова, у которого 1 июля  истек контракт, заменила его подчиненная.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!