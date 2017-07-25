Gett пошел с доставкой по регионам

Сервис заказа такси Gett запустил услугу доставки в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Краснодаре. Об этом сообщают «Ведомости». Ранее в России сервис был доступен только для пользователей Москвы.

Под единым брендом Gett Delivery будет работать на всех рынках — в России, Великобритании и Израиле. Как отмечают в компании, сервис «позволит пользователям моментально отправить посылку адресату в пределах города, а бизнесу, в частности логистическим компаниям, поможет эффективно решить проблему «последней мили».

В Москве сейчас, по собственным данным компании, Gett получает около 20 тыс. заказов в месяц. На долю Москвы и области приходится 36,7% всех онлайн-покупок россиян (данные без учета зарубежных трат), следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли за 2016 г., которые приводят «Ведомости». Доля Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 10,6%, Татарстана — 1,8%, Краснодарского края — 4,2%.