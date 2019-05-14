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GfK определил лучшие торговые марки 2019 года

9 апреля 2019 на главной премьерной площадке страны — в киноцентре Октябрь — состоялась торжественная церемония международной премии Best Brands — награждение компаний, чьи бренды завоевали российский и мировой рынки. Организатор премии — коммуникационная группа Serviceplan Group Russia. Премия вручалась по итогам маркетинговых исследований компании GfK.

Best Brands — независимая международная премия в области маркетинга, вручаемая с 2004 года. Это единственная награда в данной области, которая измеряет силу бренда на основе двух ключевых критериев: экономического успеха на рынке и популярности среди потребителей и полностью основана на результатах комплексных репрезентативных исследований, проводимых компанией GfK. В этом году церемония ее вручения впервые прошла в России.

Открыл церемонию Кристиан Вульф, экс-президент Германии. В своем выступлении он подчеркнул значимость развития российско-германских отношений, обладающих большим потенциалом. Участие представителя Германии неслучайно. Премия родилась в начале 2000-х в Германии в партнерстве коммуникационной группы Serviceplan и исследовательской компании GfK. Сегодня Best Brands стала своего рода «Оскаром» в сфере маркетинга и бренд-коммуникаций. Ею награждают самые сильные бренды в странах Европы, Китае, а с 2019 года — и в России. «Деловое сотрудничество является мощным фундаментом для выстраивания конструктивных отношений между странами во всех сферах общественной, политической жизни. Премия Вest Brands — еще один мост между западом и востоком», — отметил Кристиан Вульф.

ТОП рейтинга Best Brands отбирается после детального анализа результатов исследований GfK: данных продаж и потребления, а также масштабного опроса, в котором приняли участие в общей сложности более 7,2 тыс. респондентов.

Благодаря такому подходу бренды-участники могут увидеть объективные результаты своего успеха — положение в рейтинге, основанное на реальном экономическом успехе компании — доле рынка — «Share of Market» и эмоциональном восприятии бренда потребителями — «Доле души» — «Share of Soul». Это и есть составляющие «силы бренда» (в исследовании оценивается сила более 300 брендов).

Победителями Best Brands-2019 признаны бренды в 5 номинациях:

Bosch — «Лучший продуктовый бренд»;

Xiaomi — «Лучший растущий продуктовый бренд»;

Фрутоняня — «Лучший российский продуктовый бренд»;

Google — «Лучший иностранный корпоративный бренд в России»;

Yandex — «Лучший российский корпоративный бренд».

Еще одна особенность методологии Best Brands в том, что она учитывает способность брендов проецировать свою силу сквозь границы категорий. В эпоху четвертой технологической революции бренды стали очень подвижными. Ретейлеры становятся производителями и технологическими компаниями. Производители товаров — ретейлерами и поставщиками сервисов. О потенциале технологий в судьбах экономик разных стран, потребителей, брендов на церемонии говорил Джин Колесников, Co-Founder SingularityU Moscow. В США Singularity University — площадка для диалога между правительством, корпорациями и стартапами, коммуникационная и образовательная платформа для решения глобальных социальных вызовов и бизнес-задач.

«Очевидно, что лидеры Премии — бренды, сделавшие ставку на коммуникации с потребителем: они говорят со своей аудиторией на одном языке, понимают ее интересы, гибко реагируют на изменение потребностей и всегда держат руку на пульсе», — отметила Анна Антонова, управляющий партнер агентства Louder.

Автор: Анна
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