GfK представляет решение для тестирования рекламы

Тренды медиаповедения потребителей и новые запросы рекламодателей стали основой нового решения GfK для тестирования рекламы и креативов.

Исследовательская компания GfK представляет в России решение для тестирования рекламы GfK Ad Fit Optimizer. Новая разработка GfK учитывает ключевые тренды в медиаповедении потребителей и позволяет тестировать готовые креативы и видеоролики в естественной среде и тем самым обойти узкие места традиционных рекламных тестов, которые мешают с точностью определить эффективность рекламы и креативов.

Впервые метод GfK Ad Fit был представлен на конференции ARF — Re!Think 2017 совместно с Microsoft. В 4-м кв. 2018 года решение стало доступно для рекламодателей и создателей рекламы в России. Сроки выполнения рекламных тестов в системе GfK Ad Fit составляют от 7 до 12 дней.

Традиционные подходы к претестам рекламы фокусируются исключительно на когнитивной реакции на рекламу, подход GfK включает также измерение прекогнитивной реакции, которую необходимо учитывать в условиях мультизадачности аудитории.

Кроме этого, новый формат отчетов по итогам тестирования — дэшборды и четкие конкретные рекомендации по необходимым изменениям позволяют отслеживать ключевые KPI эффективности роликов, сравнивать их с аналогичными показателями конкурентов, и получать прескриптивную аналитику по рекламе для повышения ее KPI.

К ключевым KPI эффективной рекламы GfK относит

способность прорваться сквозь рекламный шум и увлечь (Hook/Hold, т.е. привлечение и удержание внимания)

способность создать связь с брендом (производить впечатление и доносить верное сообщение, ассоциирующееся с брендом)

способность мотивировать, стимулировать отклик (мотивационный потенциал, в том числе готовность обсудить / изучить / купить и др.)

Результаты всех протестированных клиентом реклам хранятся на удобной и простой в использовании платформе с возможностью обратиться к ней в любой момент.

«Потребность в таких решениях на рынке созрела уже давно. На старте разработки GfK провела исследование трендов естественного поведения потребителей при просмотре медиа и рекламы, а также изучила потребности рекламодателей», — говорит генеральный директор GfK Rus Александр Демидов.

Тренд 1. Многозадачность становится образом жизни

Время внимания потребителей сократилось до 8 секунд. Снизился уровень запоминаемости рекламы. 77% времени, когда люди смотрят ТВ, они делают что-то еще. 75% смотрят более, чем на один экран. 96% выполняют несколько задач во время просмотра рекламы. Расфокусированность внимания особенно характерна для диджитал среды.

Тренд 2. Рекламный клаттер и высочайшая конкуренция рекламных сообщений за внимание аудитории

Существенное расширение медиаканалов, которые потребитель мониторит одновременно, а также массированный поток рекламных сообщений в этих каналах, усугубляют расфокусированность внимания. К тому же потребитель полностью контролирует то, что он смотрит, и с легкостью может отказаться от того, что не в состоянии привлечь его внимание.

Тренд 3. Изменения медиаландшафта и медиапотребления и поведения выдвигает новые требования к рекламным кампаниям