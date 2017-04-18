GfK выявила тенденции развития FMCG рынка и ритейла в России

По данным потребительской панели GfK, по итогам 2016 года российский рынок товаров повседневного спроса, с учетом сегмента фармпрепаратов, вырос на 5,6% в денежном выражении, а замедление роста оборота рынка продолжится. По прогнозам, в 2017 году покупки товаров повседневного спроса в России будут чуть выше уровня инфляции: 5%.

Согласно исследованию, потребление по результатам прошлого года снизилось на 1,3% в натуральном выражении. При этом эксперты компании отмечают экономию потребителей на продовольственных категориях и перераспределение бюджетов домохозяйств в пользу товаров личной гигиены. Больше всего среди этих категорий выросли покупки продуктов по уходу за лицом (+28% по стоимости и +9% в штуках).

Цена остается одним из ключевых факторов выбора, что дает преимущество в первую очередь дискаунтерам, которые по итогам 2016 года нарастили продажи на 15,3%.

В GfK подчеркивают, что особенностью 2016 года стало то, что переключение потребителей на более дешевые варианты в категории (так называемый «даун-трейдинг») больше не является главным фактором, толкающим тренд продаж в отрицательную зону. Происходит это впервые с 2013 года.

Особо в GfK выделяют рост продаж более дорогих видов мяса, в частности, индейки и свинины. Возможно, что у потребителя накопилась некоторая «усталость» от мяса курицы, продажи которых активно росли в предыдущие годы.

Выборка потребительской панели GfK составила 10 тыс. домохозяйств в городской и сельской России, что в пересчете на конечных пользователей составляет 26 тыс. респондентов. В 2017 году планируется расширение выборки до 20 тыс. домохозяйств.