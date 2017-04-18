+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

GfK выявила тенденции развития FMCG рынка и ритейла в России

По данным потребительской панели GfK, по итогам 2016 года российский рынок товаров повседневного спроса, с учетом сегмента фармпрепаратов, вырос на 5,6% в денежном выражении, а замедление роста оборота рынка продолжится. По прогнозам, в 2017 году покупки товаров повседневного спроса в России будут чуть выше уровня инфляции: 5%.

Согласно исследованию, потребление по результатам прошлого года снизилось на 1,3% в натуральном выражении. При этом эксперты компании отмечают экономию потребителей на продовольственных категориях и перераспределение бюджетов домохозяйств в пользу товаров личной гигиены. Больше всего среди этих категорий выросли покупки продуктов по уходу за лицом (+28% по стоимости и +9% в штуках).

Цена остается одним из ключевых факторов выбора, что дает преимущество в первую очередь дискаунтерам, которые по итогам 2016 года нарастили продажи на 15,3%.

В GfK подчеркивают, что особенностью 2016 года стало то, что переключение потребителей на более дешевые варианты в категории (так называемый «даун-трейдинг») больше не является главным фактором, толкающим тренд продаж в отрицательную зону. Происходит это впервые с 2013 года.

Особо в GfK выделяют рост продаж более дорогих видов мяса, в частности, индейки и свинины. Возможно, что у потребителя накопилась некоторая «усталость» от мяса курицы, продажи которых активно росли в предыдущие годы.

Выборка потребительской панели GfK  составила 10 тыс. домохозяйств в городской и сельской России, что в пересчете на конечных пользователей составляет 26 тыс. респондентов. В 2017 году планируется расширение выборки до 20 тыс. домохозяйств.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

17 апреля / Комментарии
Qiwi выходит на рынок онлайн-касс

Qiwi выходит на рынок онлайн-касс

Группа Qiwi, которая владеет платежным сервисом, займется производством онлайн-касс вместе с компанией «Штрих-М», крупным разработчиком высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса.

далее →

13 апреля / Комментарии
Farfetch представила магазин будущего

Farfetch представила магазин будущего

Торговая онлайн-платформа Farfetch анонсировала выход beta-версии инновационного проекта Store of The Future (SoF). По словам представителей компании, этот проект нацелен на объединение онлайн- и оффлайн-миров, «предлагая клиентам бутиков беспрецедентный уровень персонального обслуживания, а консультантам — новые возможности для понимания потребностей клиентов».

далее →

12 апреля / Комментарии
X5 Retail Group откроет 1000 магазинов в деревнях и сёлах

X5 Retail Group откроет 1000 магазинов в деревнях и сёлах

X5 Retail Group объявляет о подписании Соглашения о сотрудничестве с Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации (Центросоюз). Партнерство будет способствовать развитию розничной торговли в российских регионах, позволит поддержать социальную миссию потребительской кооперации и Центросоюза по обеспечению сельского населения в отдаленных населенных пунктах товарами первой необходимости и другими высококачественными товарами по доступным ценам. Соглашение действует 5 лет со дня подписания, потенциал проекта оценивается в 1000 магазинов под совместным брендом «КООП-Пятерочка» в течение первых трех лет.

далее →

7 апреля / Комментарии
Rambler&Co разработала платформу для малого и среднего бизнеса «Поток»

Rambler&Co разработала платформу для малого и среднего бизнеса «Поток»

Группа компаний Rambler&Co и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) разработали технологическую платформу для предпринимателей «Поток», которая позволит предпринимателям на начальных этапах ведения бизнеса обеспечить присутствие в интернете.

далее →

6 апреля / Комментарии
Новые тренды на мебельном рынке

Новые тренды на мебельном рынке

В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд руб. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение –  он упал на 5,3% (до 397,6 млрд руб.)

далее →

Shopolog

Поиск

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!