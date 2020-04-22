Гипермаркет Myshop.ru запустил некоммерческий проект «Забота»

Есть ситуации, когда между всеми людьми стираются различия. Сегодня одинаково все, независимо от статуса, пола, гражданства оказались равны. И все столкнулись с тем, что когда хочется помочь — помочь практически невозможно. Когда твои родители, бабушки, дедушки не с тобой, и ты не можешь приехать и что-то сделать хорошее для них, чтобы не нанести им ущерб.

Для того, чтобы близкие могли позаботиться о своих родных, при этом не выходя из дома, на всероссийском уровне была организована социальная акция «Забота».

Акция «Забота» — это некоммерческий проект по бесплатной бесконтактной доставке заказов пожилым из онлайн-гипермаркета Myshop.ru по всей территории РФ.

«Это наша личная социальная инициатива, гражданская позиция, — говорит CEO Myshop.ru Олег Хейфец, — но в одиночку мы бы не смогли осуществить этот проект на всероссийском уровне — платежи за доставку в таких заказах больше наценки на товары. Поэтому, чтобы реализовать акцию на федеральном уровне, мы связались с ведущими транспортными компаниями страны, региональными курьерскими службами и производителями товаров с просьбой поддержать проект и разделить с нами эти издержки... И каждый подтвердил свое участие в акции — никто не отказал! За что я приношу благодарность всем компаниям и лично курьерам. Вместе со всеми наша „Забота“ стала возможной».

У всех есть пожилые родственники и именно они сегодня оказались в наиболее тяжелом и уязвимом положении. И благодаря акции сейчас есть возможность выбрать онлайн не только необходимые, но и любимые товары для своих родственников и пожилых друзей. А партнеры магазина доставят заказы к их дверям в кратчайшие сроки, бесплатно и бесконтактно.

«На сегодняшний день около 21% населения России — это люди старше 60 лет, которым необходимо соблюдать режим полной самоизоляции, поскольку именно они находятся в группе риска по Covid-19. Наша совместная с Myshop.ru акция „Забота“ адресована именно им», — поддерживает Олега Валентина Кудряшова, директор по продажам «Байкал-Сервис ТК».

Вадим Филатов, заместитель директора компании ПЭК продолжает: «Поэтому задача бизнеса сегодня —способствовать тому, чтобы каждый пенсионер смог получать необходимую продукцию на дом, и были соблюдены все меры безопасности. При этом нужно постараться сделать так, чтобы возможности доставки не зависели от дальности региона и других характеристик. Так, например, самый высокий процент лиц пенсионного возраста сейчас зарегистрирован в Республике Карелия — 38%, самый низкий — в Дагестане — 21,2%. ПЭК безоговорочно присоединился к акции „Забота“, организованной Myshop.ru, в рамках которой предусмотрена бесплатная и бесконтактная доставка продуктов питания, товаров первой необходимости и другой продукции».

Не только сами курьерские службы, но и сами курьеры выразили готовность принимать участие в бесплатной доставке заказов пожилым: «Мы сразу поддержали инициативу в проведении такой нужной и своевременной акции. У многих из нас есть пожилые родственники, добраться к которым сейчас не так просто. Я горжусь нашими курьерами, единогласно поддержавшими участие компании в этой акции, и выражаю благодарность региональным курьерским службам, откликнувшимся на наш призыв...», — Андрей Разинков, Генеральный директор Компания 4BI

Присоединились к акции и ведущие книжные издательства.

«Мы решили поддержать инициативу Myshop.ru, потому что для нас забота о старшем поколении, о наших родителях, бабушках и дедушках — это очень важно. Мы верим, что чтение книг поможет скрасить время вынужденного карантина и провести его с пользой. Каждый человек, оставаясь дома, сможет проявить заботу о своих близких, сберечь их здоровье и сдержать распространение вируса. Заботьтесь о близких — дарите им книги!», — комментирует участие в акции Александр Богуславский, коммерческий директор издательства «‎АСТ».

Акцию поддерживают: