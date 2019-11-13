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ГК «220 Вольт» приняла в штат дронов

В настоящее время беспилотный комплекс разработки российской технологической компании UVL Robotics используется федеральным DIY-ритейлером для проведения инвентаризации, контроля за товарными остатками и поиска товара. Автономный дрон сканирует штрих-коды на высоте, передает данные в WMS-систему в режиме реального времени.

Использование дрона позволило сократить время, затрачиваемое на «обработку» одного паллета в 50 раз (250 секунд на паллет при помощи персонала против 5 секунд при помощи дрона).

В тестовом режиме ГК «220 Вольт» используют 10 квадрокоптеров (6 на складе в Москве и 4 в Петербурге). Инвестиции на старте составили порядка 10 млн рублей (дроны с программным модулем, годовое сервисное обслуживание, модернизация склада). Компания в ближайшие три года планирует адаптировать все свои склады под инвентаризацию беспилотниками, а общий объем инвестиций увеличить до 70 млн рублей.

В будущем компания планирует использовать дронов и для доставки коммерческих грузов, тестовая доставка запланирована на весну 2020 года и ограничена мелкоштучным товаром.

«Использование дронов, это не эксперименты с модными гаджетами, это логичный и очень оправданный шаг к обеспечению автоматизации управления бизнес-процессами. Архитектура складской работы „220 Вольт“ имеет ряд особенностей из-за разнообразного по габаритам товара. С одной стороны это десятки тысяч SKU „мелкоштучки“, а с другой огромные генераторы. ДНК „220 Вольт“ это в первую очередь логистика и сервис, именно на них направлены основные инвестиции. Ну а диджитал, как говорится, потом».

Управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.

«Мы рады старту сотрудничества с „220 Вольт“ и надеемся на дальнейшее его расширение. Например, в области доставки грузов дронами. Повсеместное использование БПЛА в логистике — это будущее, которое наступит раньше, чем многие полагают. И замечательно то, что есть компании, которые разделяют с нами это видение и открыты к внедрению смелых инноваций в свои процессы».

Директор по продажам UVL Robotics Илья Иванов.

Автор: Анна
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