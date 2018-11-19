«220 Вольт» запускает собственный бренд спецодежды

Специализирующаяся на DIY-ритейле ГК «220 Вольт» начнет продажу спецодежды собственного производства. Выпускать спецодежду «220 Вольт» планирует на заводе по пошиву одежды в Ленинградской области.

Зимняя коллекция станет пилотной и будет насчитывать 20 наименований без учета размерного ряда. Объем тестовой партии составит 10 тыс. шт. Продавать ее компания планирует в своих магазинах и других торговых точках.

ГК «220 Вольт» постоянно отслеживает потребности своей целевой аудитории, продавая инструмент, обладает максимальной информацией о рабочих и мастерах всех направлений, именно уникальные знания стали толчком для запуска собственной линейки одежды.

«Линейка представлена летней и зимней коллекциями мужской одежды, а также моделями с элементами повышенной видимости. Безопасность, это европейский тренд, на который действительно стоит равняться. Традиционно, самым популярным флуоресцентным цветом является — желтый, а это как нельзя лучше влияет на визуальное восприятия бренда „220 Вольт“. Докеры, каменщики и плотники — каждый сможет чувствовать безопасность и комфорт на рабочем месте. Наша одежда будет любить мастерские, строительные площадки, искры шлифовальных машин, холодные зимние дни и морозы», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров.

"Очевидно, что, спецодежда — это прежде всего безопасность, но мы бы хотели обратить внимание и на стиль. По нашему мнению, вдумчивый дизайн должен работать в тандеме с функциональностью. Каждая деталь изделия, каждый элемент может выполнять свою задачу и быть визуально органичным. При разработке мы вдохновлялись спортивной одеждой, которая, при своей уникальной практичности, смотрится стильной и эффектной. Мы опирались именно на спортивные конструкции моделей, использовали референсы кросс-кантри лыжников, стремились к восприятию того, что рабочая форма будет практически неотличима от одежды для спота и отдыха«,- поясняет PR-директор ГК «220 Вольт» Ирина Тельнова.

В будущем планируется разработка индивидуальных моделей для ремесленников с уникальными продуманными конструкциями, а также запуск женской коллекции и спецобуви.

Производство будет организовано на базе завода по пошиву одежды в Ленинградской области. ГК «220 Вольт» планирует занять долю до 30% в сегменте рабочей одежды.