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ГК «Детский мир» расширяет сеть «Зоозавр» в Москве

ГК «Детский мир», крупнейший в России и Казахстане розничный оператор торговли детскими товарами, объявляет об открытии нового магазина сети «Зоозавр» в Московском регионе.

Новый магазин розничной сети «Зоозавр» открылся сегодня в Москве в ТЦ «Борисовский» по адресу: Каширское шоссе, д. 80. Площадь магазина — более 100 кв. метров.

Магазин стал 12-м в сети «Зоозавр». Магазины также представлены в ряде городов: Москва, Видное, Жуковский, Подольск и Тамбов.

В «Зоозавре» представлены товары ведущих производителей: корма, косметика, средства гигиены, товары для груминга и многое другое.

«ГК „Детский мир“ продолжает расширять сеть магазинов „Зоозавр“. Сегодня мы открываем новую торговую точку для жителей Московского региона. В наших магазинах можно найти все самое необходимое для домашних любимцев по доступной цене, а также принять участие в благотворительной акции „Уют в приют“, направленной на помощь бездомным животным», — рассказала Юлия Поликарпова, начальник управления по внешним коммуникациям.

Товары для домашних любимцев также доступны в интернет-магазине «Детского мира» (www.detmir.ru). Заказ можно получить в любом магазине сети «Детский мир», воспользоваться услугой курьерской доставки, а также забрать самостоятельно в любом магазине сети «Зоозавр».

Держатели бонусных карт «Детского мира» могут воспользоваться в «Зоозавре» всеми преимуществами программы лояльности, которая дает возможность получать бонусы за покупки в размере 2% и компенсировать ими до 100% стоимости товаров.

Автор: Анна
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