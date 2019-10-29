ГК «ЛитРес» подвела итоги работы в первом полугодии 2019 года

Выручка группы компаний «ЛитРес», в которую входят проекты ЛитРес, MyBook, Livelib, ЛитРес: Самиздат, ЛитРес: Чтец, по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом доходы флагманского сервиса ЛитРес от продаж через сайт litres.ru и мобильные приложения увеличились на 52%. Это обусловлено ростом числа покупателей и количества приобретенных книг на клиента вследствие успешной реализации федеральной рекламной кампании, запуска новых продуктов и улучшения сервиса в целом.

Тренды и финансы

По итогам первого полугодия 2019 года можно выделить три главных тренда, которые определяли развитие книжного рынка и проектов ГК «ЛитРес»: популярность аудиокниг, покупки в приложениях на базе Android и рост платформы самиздата.

«Электронные и аудиокниги остаются основным драйвером рынка в натуральном и денежном выражении, их доля постоянно растет. Среди основных причин — мобильность и доступность продукта, а также популярность смартфонов и активное использование мобильного интернета», — комментирует генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев. — По итогам 2019 года мы прогнозируем рост категории электронных книг в России в целом на 35%, при этом наши продажи опережают рынок. Выручка от продаж через каналы ЛитРес уже увеличилась на 40% в сравнении с показателями прошлого года. Что касается аудиокниг, то среди всех категорий они демонстрируют наиболее высокие темпы роста. По сравнению с первым полугодием 2018 года мы выросли на 92% в количестве проданных копий«.

Основное число покупок пользователи совершают через мобильные приложения «ЛитРес: Читай!» и «ЛитРес: Слушай!». Выручка от этого канала в первом полугодии 2019 года выросла на 51% по сравнению с показателями за аналогичный период 2018 года. Приложения на платформе Android продемонстрировали рекордный рост продаж — 88%, при этом выручка от покупок аудиокниг в них увеличилась на 169%.

Самый высокий рост на рынке показывает категория самиздата. Выручка платформы ЛитРес: Самиздат в первом полугодии 2019 года почти в четыре раза превысила показатели за аналогичный период прошлого года. На данный момент этот проект — один из самых быстрорастущих поставщиков контента на российском рынке. Во многом дальнейшему развитию самиздата будет способствовать проект «Черновики», запущенный в апреле 2019 года на базе платформы ЛитРес: Самиздат. В нем авторы могут публиковать книги по главам и по частям, а пользователи — сразу читать и комментировать их. Прогнозируемая доля «Черновиков» в общей выручке ГК «ЛитРес» составит до 5% в 2020 году.

Растет и популярность сайта и приложения MyBook, где можно читать и слушать книги в рамках одной подписки. В первом полугодии 2019 года продажи проекта поддержали темпы роста рынка. При этом наибольший рост выручки отмечен в приложении MyBook на платформе Android — 57%.

Топ книг и регионов

Чаще всего электронные и аудиокниги покупали жители Москвы и Московской области — 32%, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 11%, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей и Республики Башкортостан.

За первое полугодие 2019 года ассортимент флагманского проекта ЛитРес увеличился на 37% в сравнении с первым полугодием 2018 года. Количество проданных новинок находится на уровне 20% от общего количества книг в сервисе. Среди самых ярких премьер первого полугодия: детектив «Нож» Ю Несбё, мотивационная книга «НЕ НОЙ. Только тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать богатым» Джен Синсеро, «21 урок для XXI века» Юваля Ноя Харари и один из главных триллеров года — «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидеса. Самое большое количество продаж демонстрируют следующие жанры: фэнтези, психология, мотивация, знания и навыки, фантастика, современная проза.

Лидером по количеству проданных экземпляров стала аудиокнига «Подсознание может всё!» Джона Кехо. В топ-5 книг на litres.ru за первое полугодие 2019 года вошла электронная версия этого произведения. Кроме того, в список попали электронные книги «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона, «После» Анны Тодд и «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами» Джулии Эндерс.

На MyBook в первом полугодии 2019 года самым популярным жанром стал нон-фикшн: чаще всего пользователи добавляли в личный кабинет такие книги, как «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Синсеро и «Подсознание может все!» Джона Кехо.