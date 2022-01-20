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ГК Merlion купила контрольную долю в фулфилмент-операторе Tempoline

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Tempoline
Tempoline
Order Fulfillment

Владелец магазинов электроники «Ситилинк» приобрел контрольную долю в фулфилмент-операторе Tempoline, пишет «Коммерсантъ». Это произошло не смотря на громкое уголовное дело в отношении совладельцев Merlion. Финансовые условия договора стороны не раскрывают. По оценкам экспертов, стоимость сделки может достигать 800 млн руб.

Merlion стала владельцем 51% акций в Tempoline. Инвестиция компании направлена на развитие прямых продаж техники под своим брендом. Стороны также ожидают, что Merlion добавит новые сервисы для своих партнёров, а Tempoline расширит клиентскую базу.

Компания Tempoline была основана в 2017 году и за год увеличелась в 6 раз, к 2020 году выручка юрлица составила 392 млн руб.

Детищем Tempoline также является сервис «Кактус», который помогает производителям заводить страницы сразу на несколько российских маркетплейсах (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.) и управляет их кабинетами на площадках и документооборотом.

Сейчас наблюдается заметный рост количества стартапов, помогающих производителям и предпринимателям продвигать свои товары на маркетплейсах, говорят эксперты. Но многие компании, выходя на рынок, не имеют достаточной компетенции, поэтому пока не так много проектов с достаточной экспертизой, как в случае с Tempoline.

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Компании и сервисы: Tempoline, Кактус, СИТИЛИНК, OZON marketplace, Яндекс.Маркет
Автор: Elvira
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