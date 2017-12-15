ГК «О'КЕЙ» договорилась с X5 Retail Group о продаже бизнеса супермаркетов

O’KEY Group S.A. и X5 Retail Group, сообщают о достижении договоренностей по приобретению X5 бизнеса супермаркетов, которые в настоящее время работают под брендом «О'КЕЙ». ФАС России одобрила соответствующее ходатайство.

В периметр сделки войдёт бизнес, состоящий из 32 супермаркетов, 18 из которых расположены в Санкт-Петербурге, 4 — в Москве, 2 — в Волгограде, а также по одному — в Московской и Ленинградской областях, в Астрахани, Воронеже, Липецке, Тольятти, Краснодаре и Новочеркасске. Согласно договоренностям, в сделку в том числе включены объекты недвижимости (здания супермаркетов), принадлежащие группе компаний О’КЕЙ: 14 локаций (13 — в Санкт-Петербурге и 1 — в Москве). Все магазины планируется интегрировать в торговую сеть «Перекресток».

Юридическим консультантом по сделке со стороны Х5 выступает компания White & Case, со стороны О’КЕЙ — компания Herbert Smith Freehills.

Генеральный директор ГК «О’КЕЙ» Миодраг Боройевич отметил: «Мы рады, что нам удалось заключить соглашение с X5 Retail Group о продаже нашего бизнеса супермаркетов. Обновленная по итогам сделки структура компании позволит нам сосредоточиться на основных стратегических приоритетах нашего бизнеса — улучшении эффективности компактных городских гипермаркетов и ускорении роста бизнеса дискаунтеров».