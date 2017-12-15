+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

ГК «О'КЕЙ» договорилась с X5 Retail Group о продаже бизнеса супермаркетов

O’KEY Group S.A. и X5 Retail Group, сообщают о достижении договоренностей по приобретению X5 бизнеса супермаркетов, которые в настоящее время работают под брендом «О'КЕЙ». ФАС России одобрила соответствующее ходатайство.

В периметр сделки войдёт бизнес, состоящий из 32 супермаркетов, 18 из которых расположены в Санкт-Петербурге, 4 — в Москве, 2 — в Волгограде, а также по одному — в Московской и Ленинградской областях, в Астрахани, Воронеже, Липецке, Тольятти, Краснодаре и Новочеркасске. Согласно договоренностям, в сделку в том числе включены объекты недвижимости (здания супермаркетов), принадлежащие группе компаний О’КЕЙ: 14 локаций (13 — в Санкт-Петербурге и 1 — в Москве). Все магазины планируется интегрировать в торговую сеть «Перекресток».

Юридическим консультантом по сделке со стороны Х5 выступает компания White & Case, со стороны О’КЕЙ — компания Herbert Smith Freehills.

Генеральный директор ГК «О’КЕЙ» Миодраг Боройевич отметил: «Мы рады, что нам удалось заключить соглашение с X5 Retail Group о продаже нашего бизнеса супермаркетов. Обновленная по итогам сделки структура компании позволит нам сосредоточиться на основных стратегических приоритетах нашего бизнеса — улучшении эффективности компактных городских гипермаркетов и ускорении роста бизнеса дискаунтеров».

Главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман прокомментировал: «Сделка полностью соответствует нашей стратегии по укреплению позиций „Перекрестка“ как лидирующей сети супермаркетов в России. Концентрируясь на органическом развитии бизнеса Х5, мы используем также и другие возможности, чтобы занимать качественные локации в стратегически важных регионах».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

14 декабря / Комментарии
Путин предложил простить индивидуальным предпринимателям долги по налогам

Путин предложил простить индивидуальным предпринимателям долги по налогам

Президент Владимир Путин предложил освободить граждан и индивидуальных предпринимателей от налоговой задолженности на сумму более 56 миллиардов рублей.

далее →

14 декабря / Комментарии
СИТИЛИНК тестирует новый формат магазинов

СИТИЛИНК тестирует новый формат магазинов

Федеральный дискаунтер электроники и бытовой техники СИТИЛИНК запустил в Пятигорске первый магазин экспериментального формата – шоу-рум. Праздничное открытие прошло с 8 по 10 декабря по адресу: ул. Октябрьская, д. 3, ТЦ «Весна».  

далее →

14 декабря / Комментарии
Metro заработала в России в 15 раз больше, чем в Германии

Metro заработала в России в 15 раз больше, чем в Германии

Metro впервые за пять лет раскрыла годовые доходы на российском рынке. Согласно обнародованным данным, за 2016/17 финансовый год, выручка сети в России составила 3,4 млрд евро. 

далее →

13 декабря / Комментарии
Тайные покупатели составили рейтинг сетевых кофеен с самым вкусным кофе и лучшим сервисом

Тайные покупатели составили рейтинг сетевых кофеен с самым вкусным кофе и лучшим сервисом

В ноябре 2017 года компания BINO, первый в мире сервис для полностью самостоятельного управления проектами методом «тайный покупатель», провела независимое исследование качества обслуживания посетителей сетевых кофеен.  В выборку попали восемь заведений в России, отобранных исходя из количества точек: «КофеБин», «Кофе Хауз», Traveler's coffee, «Шоколадница», «Даблби», Coffeeshop Company, Costa Coffee, «Старбакс».

далее →

13 декабря / Комментарии
Mail.ru Group и Х5 помогут рекламодателям оценить влияние онлайн-рекламы на офлайн-продажи

Mail.ru Group и Х5 помогут рекламодателям оценить влияние онлайн-рекламы на офлайн-продажи

Mail.Ru Group и X5 Retail Group объявляют о начале партнерства в области таргетинга онлайн-рекламы и оценки её влияния на продажи в конкретных магазинах. Новый инструмент уже протестирован международным рекламным холдингом Dentsu Aegis Network.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!