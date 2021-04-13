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Глава АКОРТ переходит в Ozon

В мае Сергей Беляков покинет пост председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и перейдет в Ozon. Он займет должность управляющего директора онлайн-ритейлера, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Глава АКОРТ подтвердил информацию об уходе, а в Ozon сообщили, что Беляков будет отвечать за реализацию стратегических проектов и инициатив. Он возглавлял ассоциацию в 2018 г.

В организации еще не выбрали нового руководителя. Кадровые перестановки в АКОРТ совпали с усилением давления государства на торговые сети. На фоне ускорения инфляции власти договорились с производителями и ритейлом о «заморозке» цен на сахар и подсолнечное масло — она продлится до 1 июня и 1 октября соответственно. Кроме того, по сведениям издания, от торговых сетей фактически требовали не принимать повышения цен на другие основные продукты.

В АКОРТ входят крупнейшие игроки розничного рынка — X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», Auchan, Metro.

Сергей Беляков — выпускник Академии Федеральной службы безопасности. Работал в Международном фонде экономических и социальных реформ «Реформа», ГК «Базовый элемент», Российском союзе промышленников и предпринимателей, Минэкономразвития, Национальной ассоциации Агентств инвестиций и развития (НААИР), InfraONE, «Альянсе пенсионных фондов».

Автор: Анна
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