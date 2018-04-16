Глава AliExpress станет вице-президентом «Сбербанка»

Марк Завадский, занимающий должность генерального директора Alibaba в России, перейдет на должность вице-президента «Сбербанка» по стратегическим цифровым партнерствам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкого к банку источника и знакомого топ-менеджера.

На новой должности Завадский будет отвечать за формирование и развитие цифровой экосистемы «Сбербанка», в том числе за развитие «Яндекс.Маркета» и партнерские отношения с российскими и международными цифровыми компаниями. Он будет работать в блоке первого заместителя предправления банка Льва Хасиса.

Переход должен произойти в середине мая 2018 года. Сам Завадской и пресс-служба «Сбербанка» отказались комментировать эту новость.

В конце марта в беседе с РБК Завадский отметил, что уходит из Alibaba по собственному желанию. Издание указывало, что обязанности Завадского временно перейдут сотрудникам московского офиса компании, а возглавить российский бизнес Alibaba может один из китайских топ-менеджеров AliExpress.

Сбербанк планирует стать крупным игроком на рынке онлайн-ритейла, в прошлом году он договорился с «Яндексом» о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». На прошлой неделе Лев Хасис заявлял, что недавно банк получил разрешение регулятора на создание СП и рассчитывает инвестировать в него в ближайшие две недели.

По условиям обязывающего соглашения Сбербанк приобретает допэмиссию акций «Яндекс.Маркета» за 30 млрд руб., на момент сделки партнеры оценивали все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии. Они будут владеть компанией в равных долях, 10% акций пойдет в опционный фонд для поощрения сотрудников.

В связи со скорым закрытием сделки с «Яндекс.Маркетом» Сбербанку пригодится экспертиза Марка Завадского в онлайн-ритейле, объясняет близкий к банку источник. Господин Завадский долгое время жил в Гонконге, где руководил бюро «РИА Новости». Последние четыре года он работал директором по развитию маркетплейса AliExpress в России и СНГ и возглавлял представительство Alibaba. При нем AliExpress была локализована и вошла в десятку самых популярных интернет-ресурсов в стране.