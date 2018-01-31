Глава ФАС против идеи о запрете работы супермаркетов по выходным дням

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев высказался против идеи сенатора Сергея Лисовского о запрете работы супермаркетов по выходным дням. Об этом он заявил в ходе выступления в Совете Федерации.

Артемьев предположил, что это решение приведёт к раздражению потребителя, «в том числе и политическому». По мнению чиновника, инфраструктура малого бизнеса, который по задумке сенатора должен заменить супермаркеты по выходным, ещё не готова для подобных идей. Кроме того, Артемьев отметил, что у него «нет другого времени, кроме как с женой пройтись по магазинам в воскресенье».

Ранее сенатор Сергей Лисовский предложил запретить магазинам крупных ритейлеров работать по воскресеньям и ограничить время работы по субботам, а также запретить им работать круглосуточно. Он обосновал свою инициативу необходимостью сохранения производства и ассортимента местных сетей и создания конкуренции между крупным ритейлом и мелкими формами торговли. Профильные чиновники тогда не поддержали инициативу Лисовского, в том числе против выступила ФАС.