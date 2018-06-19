Глава Минфина Антон Силуанов: «Бизнес с пониманием принял повышение ставки НДС»

Предприниматели с пониманием отнеслись к предложению кабмина об увеличении ставки НДС с 18% до 20%, рассказал первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы встречались и с коллегами из РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей), и с другими объединениями. Мы говорили о том, что были разные предложения и варианты по изменению налоговой системы. Вопрос увеличения НДС при одновременном снижении прямых налогов и упрощении возмещения НДС был с пониманием воспринят коллегами из бизнеса», — отметил министр финансов.

«Те ресурсы, которые мы получим от этого налога, пойдут на развитие инфраструктуры, развитие новых секторов экономики. В этом как раз будет осуществляться участие бизнеса: будут новые заказы, бизнес получит спрос со стороны государства», — подчеркнул Силуанов.

Первый вице-премьер также поведал, что принят пакет мер, которые направлены на регулирование налоговой системы, позволяющих оказывать поддержку бизнесу.

«Мы говорим о том, что мы снижаем на постоянной основе ставку страховых взносов с 34%, которая должна быть введена с 2021 года, до 30%, мы отменяем налог на движимое имущество, сложный налог на бизнес, „налог на модернизацию“ его еще называли, мы ускоряем, упрощаем процедуру возмещения НДС как при экспорте, так и внутри нашей страны. Целый ряд действий направлен в сторону бизнеса», — отметил он.