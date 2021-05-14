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Глава «Почты России» предложил создать организацию по развитию e-commerce

Гендиректор «Почты России» Максим Акимов направил в Минпромторг письмо, в котором предложил создать организацию по развитию e-commerce. Такая структура призвана решать проблемы участников интернет-торговли. В комиссию или комитет готовы войти представители самой «Почты России». Акимов также предлагает привлечь сотрудников из маркетплейсов, логистов и бизнес-объединения, сообщает РБК.

Акимов указал в письме, что есть барьеры, которые осложняют взаимоотношения между продавцами и маркетплейсами, особенно в законодательной сфере. Это провоцирует конфликты, которые в последующем влияют на всю работу участников e-commerce.

Министерство ранее уже обозначало проблемы участников рынка в письме от 12 апреля. Например, маркетплейсы могут изменять договор в одностороннем порядке, переназначать сумму комиссии, не уведомляя контагентов.

Независимые продавцы регулярно сталкиваются также и с тем, что площадка может проводить акции и уценять товар, а сами поставщики на это повлиять не могут, ведь за отказ снизить цену товар могут снять с продажи. Кроме того, продавцы не имеют полноценного доступа к отчетам о продажах на маркетплейсах. На эти барьеры ссылается Акимов в своем письме.

Автор: Анна
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