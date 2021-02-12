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Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит»

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем 100% банка «Стандарт-кредит», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные своей аналитической системы СПАРК.

Ранее владельцами банка были Александр Синельников (31,9%) и Александр Бадимов (27%). Смена собственников отразилась в системе в четверг, 11 февраля.

О том, что Wildberries покупает небольшой банк «Стандарт-кредит», рассказали в декабре 2020 года «Коммерсанту» осведомленные источники.

Опрошенные Forbes эксперты отметили, что Wildberries приобретает в первую очередь чистую лицензию. На ее базе ретейлер сможет реализовывать карточные программы лояльности, включая подарочные карты, а также осуществлять расчеты с многочисленными поставщиками товаров, представленных на площадке. Аналитики назвали приобретение собственного банка вполне оправданным для Wildberries, так как это позволит интернет-магазину осуществлять внутренние взаиморасчеты и расчеты с поставщиками.

Купленный Бакальчук банк был создан в Адыгее в 1990 году. В 2007 году сменил название на «Банк Стандарт-Кредит», два года спустя был зарегистрирован в Москве. По размеру активов в 706,86 млн рублей занял 348 место в рэнкинге «Интерфакс-100» по итогам 2020 года. Последние четыре года банк несет чистые убытки, в 2019 году они достигли 21,3 млн рублей.

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Автор: Анна
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