Глава Wildberries вошла в топ-15 богатейших россиян

Основательница и генеральный директор крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в топ-15 богатейших россиян, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Bloomberg.

По данным агентства, состояние Бакальчук составляет 10,9 млрд долларов. Таким образом, она занимает 14-е место среди богатейших россиян и является самой богатой женщиной в России, отмечает агентство.

С начала 2020 года состояние Бакальчук выросло более чем на 20%, или на 1,85 млрд долларов. В общем списке миллиардеров мира глава Wildberries занимает 205-е место.

Оборот крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries в прошлом году вырос почти вдвое относительно 2019 года и составил 437,2 млрд рублей (5,9 млрд долларов).