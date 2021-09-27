Глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков покидает компанию

Генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков покидает свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В Яндексе сообщили, что руководство основным блоком Маркета перейдет главе бизнес-группы Яндекса по электронной коммерции и райдтеху Даниилу Шулейко. Он займется как стратегическим, так и операционным управлением маркетплейса.

По словам Гришакова, он будет развивать свои проекты, а также продолжит консультировать команду Маркета:

«Это был потрясающий, почти семилетний марафон. Очень горжусь командой, которую удалось собрать и с которой было невероятно круто работать. Я верю в пяти-семилетние циклы СЕО, после которых глаз начинает „замыливаться“, а уровень энергии — снижаться. Поэтому я решил пойти делать несколько новых проектов. Маркет остается в надежных руках, а я продолжу консультировать команду и остаюсь на связи».

Максим Гришаков возглавил Яндекс.Маркет в мае 2017 года. До этого времени, в течение двух, лет он был коммерческим директором Яндекса.