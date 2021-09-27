+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков покидает компанию

Генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков покидает свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В Яндексе сообщили, что руководство основным блоком Маркета перейдет главе бизнес-группы Яндекса по электронной коммерции и райдтеху Даниилу Шулейко. Он займется как стратегическим, так и операционным управлением маркетплейса.

По словам Гришакова, он будет развивать свои проекты, а также продолжит консультировать команду Маркета:

«Это был потрясающий, почти семилетний марафон. Очень горжусь командой, которую удалось собрать и с которой было невероятно круто работать. Я верю в пяти-семилетние циклы СЕО, после которых глаз начинает „замыливаться“, а уровень энергии — снижаться. Поэтому я решил пойти делать несколько новых проектов. Маркет остается в надежных руках, а я продолжу консультировать команду и остаюсь на связи».

Максим Гришаков возглавил Яндекс.Маркет в мае 2017 года. До этого времени, в течение двух, лет он был коммерческим директором Яндекса.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

24 сентября / Комментарии
Ozon планирует запуск собственного онлайн-кинотеатра

Ozon планирует запуск собственного онлайн-кинотеатра

Интернет-ритейлер Ozon рассматривает возможность запуска собственного онлайн-кинотеатра. Согласно имеющимся данным, компания проводит консультации по данному вопросу с ivi, Megogo и Viasat, который в России управляется «Национальной медиа группой»

далее →

22 сентября / Комментарии
Avito планирует покупку маркетплейса недвижимости «Циан»

Avito планирует покупку маркетплейса недвижимости «Циан»

Сайт объявлений Avito может купить крупнейший российский маркетплейс недвижимости «Циан». Ходатайство о сделке находится на одобрении ФАС уже «несколько месяцев». Сейчас в ведомстве идет процесс оценки этой сделки.

далее →

16 сентября / Комментарии
Сотрудники Wildberries уведомили руководство о начале забастовки

Сотрудники Wildberries уведомили руководство о начале забастовки

Сотрудники маркетплейса Wildberries создали петицию, в которой потребовали от руководства компании пересмотреть условия оплаты труда. Из обращения работников следует, что сейчас их зарплаты неадекватны объему задач и ее бурному росту. Также они сообщили об объявлении забастовки, в рамках которой ряд филиалов будет делать только необходимый минимум работы.

далее →

14 сентября / Комментарии
Intuit покупает сервис Mailchimp за $12 млрд

Intuit покупает сервис Mailchimp за $12 млрд

Технологическая платформа Intuit, которой принадлежат сервисы TurboTax, QuickBooks, Mint и Credit Karma, договорилась о покупке Mailchimp. Сумма сделки составит примерно $12 млрд наличными и акциями, говорится на сайте компании.

далее →

9 сентября / Комментарии
Яндекс добавил в поиск сведения о юрлицах и ИП

Яндекс добавил в поиск сведения о юрлицах и ИП

В поиске Яндекса появились регистрационные данные компаний и частных предпринимателей. Теперь желающие могут узнать, действует ли организация, какой у неё юридический адрес или ОГРН. Данные поступают из Федеральной налоговой службы, так что они достоверны и актуальны.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!