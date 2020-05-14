ГлавДоставка выходит на рынок e-commerce

Компания ГлавДоставка запустила новую услугу — доставку крупногабаритных товаров до конечного получателя. Воспользоваться новой опцией могут курьерские службы и интернет-магазины.

Компания добавила в ассортимент услуг необходимые функции для клиентов из e-commerce: возможность доставки заказов с наложенным платежом, прием денег на последней миле банковской картой или наличными, частичный выкуп и многое другое.

Несмотря на то, что услуга абсолютно новая, ГлавДоставка и раньше работала с интернет-магазинами. Среди клиентов ГлавДоставки iModern, Yamaha, Магнит, Ашан, АРТЕКС и Эксмо. ГлавДоставка оказывает услуги на рынке грузоперевозок более 12 лет. Филиалы компании есть в 128 городах России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.