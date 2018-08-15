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Главной темой года станет вопрос преобразований на ЭТ-2018

«Электронная торговля — 2018» — крупнейшая в Восточной Европе и России конференция по интернет-торговле пройдёт 17-19 октября в World Trade Center. 1500 представителей ритейла и интернет-магазинов придут узнать новейшие стратегии и кейсы для своего бизнеса.

Главной темой года станет вопрос преобразований. Как зарабатывать больше и не уйти с рынка, когда крупные интернет-проекты строят «торговые центры» и инвестируют в инфаструктуру? Меняется поведение потребителей разных поколений, и классические инструменты маркетинга и рекламы перестают быть эффективными. Конкуренция интернет-магазинов множится в прогрессии, ведь для запуска проекта достаточно Instagram. Как всё это повлияет на ваши логистику, маркетинг, продажи?

«Конференция поможет топ-менеджерам и ключевым сотрудникам компаний из сферы ритейла, онлайн-бизнеса, омниканальной торговли и инновационных технологий найти решения для своих текущих и стратегических задач. Получить представление об актуальных трендах в онлайн-торговле и, конечно, завести знакомства и обменяться опытом с другими участниками отрасли. Важно отметить, что особенное внимание мы уделяем тому, чтобы программа конференции была интересна как представителям крупных „сетевых“ компаний, так и представителям среднего и малого онлайн- и офлайн-бизнеса», — говорит Иван Кургузов, Заместитель председателя Оргкомитета конференции «Электронная торговля — 2018»

Кроме того, вас ждут: сытные обеды и кофе-брейки, приглашение на премию «Большой оборот — 2017», приятные сюрпризы от партнёров, идеальное соблюдение тайминга, комфортные условия для общения и работы.

Ознакомиться с предварительной сеткой программы. Посмотреть, как это было прошлом году.

Автор: Анна
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