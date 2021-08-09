Главной темой конференции ЭТ-2021 станет "Трансформация 2.0. Как расти быстрее маркетплейсов"

Анонсирована главная тема крупнейшей в России конференции по ecommerce и omnichannel «Электронная торговля — 2021» — «Трансформация 2.0. Как расти быстрее маркетплейсов».

Докладчики конференции расскажут, как преобразовать бизнес-процессы, чтобы увеличить скорость развития онлайна до уровня лидеров интернет-торговли. И ответят на вопросы: что сделать, чтобы перестать зависеть от диктуемых условий? За счёт чего меняться и «бежать» быстрее рынка? На ЭТ-2021 — кейсы и методики в маркетинге, управлении, логистике, технологиях, финансах от компаний, которые успешно меняют бизнес прямо сейчас.

Не останется без внимания и работа с маркетплейсами — этому посвящён новый шестой поток программы. Речь пойдёт об увеличении продаж, оптимизации ассортиментной и ценовой политики, о логистике, работе с отзывами, продвижении во внутренней поисковой выдаче и других актуальных темах. Также участники «Электронной торговли» смогут задать вопросы ведущим маркетплейсам напрямую.

6 параллельных потоков на конференции будет впервые. Предварительное расписание и описание секций — уже на сайте конференции. Организаторы рекомендуют регистрировать несколько участников от одной компании, чтобы получить как можно больше полезной информации и пользы.

Отраслевые круглые столы, нетворкинг во время кофе-брейков, а также бонус-день для участников с пакетом «Топ» и выше (экскурсия — на выбор — к одному из высокотехнологичных ритейлеров России) дополнят обширную программу конференции.

«Электронная торговля» — главное профессиональное событие российской интернет-торговли с 2005 года. В этом году конференция пройдёт 11-12 октября в московском ЦМТ. На сайте уже опубликована половина докладчиков.

Интернет-магазинам, retail- и b2c-компаниям, производителям и брендам сейчас предоставляются скидки на участие. Зарегистрироваться можно по ссылке.