Главные тренды лета 2021 на Авито в России

Россияне встретили лето 2021 года с особым нетерпением. Долгожданная хорошая погода, сезон отпусков и удаленный формат работы повлияли на способы времяпрепровождения и покупательские предпочтения россиян. Эксперты Авито проанализировали самые популярные поисковые запросы по итогам летнего сезона 2021 года: в топ-10 вошли бытовая техника, мебель и электроника, а также товары для активного отдыха на свежем воздухе.

Аналитики Авито выяснили, какие товары россияне искали этим летом на сайте чаще всего. Исходя из 10 самых популярных поисковых запросов, было зафиксировано два очевидных тренда этого лета — обустройство дома и активный отдых. Пандемия и удаленная работа заставила россиян пересмотреть отношение к домашнему пространству и отдыху: многие начали активно заниматься обновлением интерьера, а в качестве отдыха все чаще предпочитают активные виды деятельности.

Топ-10 самых популярных товаров лета 2021 на Авито в России:

холодильник диван стол телевизор кровать палатка электросамокат кресло лодка вентилятор

В четырех стенах

На первом месте в запросах на Авито летом 2021 года оказался холодильник. В это время россияне активно занимались обустройством кухни и дома, а также готовились к зиме, делали заготовки и покупали технику для их хранения. Спрос на холодильники на площадке в этом году вырос на 17% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена товара по России составила 7 000 рублей, что на 13% дороже, чем в 2020 году.

С июня по август популярностью пользовались диваны, ими интересовались на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Приобрести предмет мебели россиянам этим летом можно было в среднем за 11 500 рублей, что дороже на 15% по сравнению с 2020 годом.

Третье место в топе заняли столы — в этом году они заинтересовали на 22% больше россиян. При покупке стола этим летом пользователю Авито приходилось потратить в среднем 5 000 рублей, цена в 2021 году стала выше на 18% по сравнению с прошлым годом.

Одним из востребованных товаров для дома также стал телевизор, спрос на него этим летом вырос на 16%. Телевизор является доступным и наиболее привычным развлечением, а стремительное развитие онлайн-кинотеатров подталкивает все больше россиян обзаводиться техникой для домашних киновечеров. В среднем по России стоимость телевизора увеличилась на 25% и составила 2 500 рублей.

Пятерку самых популярных товаров на Авито в России летом 2021 года замкнули кровати, количество поисковых запросов на которые увеличилось на 5%. При этом покупка кровати в этом сезоне обошлась пользователям площадки на 17% дороже, приобрести ее можно было в среднем за 8 990 рублей.

Не отстают по популярности и кресла — ими заинтересовались на 8% больше пользователей по сравнению с прошлым годом. Цена на них значительно выросла, кресла стали дороже на 33% — такая покупка обходилась жителям России в среднем в 4 000 рублей.

Аномальная жара этим летом побудила россиян обзавестись вентиляторами, они стали популярнее среди пользователей в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. Высокий спрос вызвал резкое увеличение цены товара, вентиляторы стали дороже на 47%. Средняя стоимость прибора на Авито в России в этом году составила в среднем 2 200 рублей.

«Тренд на обустройство дома начал свой активный рост в 2020 „пандемийном“ году и не прекращается по сей день. В этом году мы видим, что россияне продолжают обновлять свои интерьеры — спрос на товары для дома и дачи вырос на 29% по сравнению с прошлым годом. Посетители Авито могут купить как б/у мебель от частных продавцов, так и совершенно новые предметы интерьера от магазинов и производителей, зарегистрированных на площадке» — комментирует Ольга Попова, руководитель категории «Обустройство, дом, дача» в Авито.

Активный отдых как стиль жизни

Лето традиционно является сезоном отпусков, поэтому с июня по август россияне активно покупают туристические товары. В этом году из-за ограничений, связанных с путешествиями за границу, многие отправлялись в походы и устраивали кемпинг с палатками по России. Спрос на товар вырос на 17% по сравнению с летом прошлого года. Туристы могли приобрести палатку за 5 390 рублей, что на 10% дороже, чем в 2020 году.

В этом году продолжает расти популярность электросамокатов, которые являются не только развлечением, но еще и отличной альтернативой другим видам транспорта. Этим летом спрос на них подскочил на 62% по сравнению с летом 2020 года. Средняя стоимость электросамоката составила 21 490 рублей, что выше цены прошлого года на 16%.

Россияне не теряют интерес к рыбалке и отдыху на воде — большой интерес среди пользователей площадки в этом году вызвали лодки. На Авито представлены различные модели — моторные, надувные и весельные, их искали на 2% чаще, чем летом прошлого года. Цена водного транспорта этим летом увеличилась на 11%, россияне могли приобрести товар в среднем за 50 000 рублей.