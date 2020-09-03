Главой «Ленты» стал бывший топ-менеджер сети «Магнит»

Генеральным директором розничной сети «Лента» стал Владимир Сорокин, он вступит в должность 3 сентября, сообщили в компании. На этом посту он сменил Германа Тингу, который также покинет совет директоров и продолжит сотрудничать с компанией в качестве консультанта.

Владимир Сорокин ранее занимал должность заместителя гендиректора и коммерческого директора сети «Магнит», куда пришел в 2019 г. Ранее он в течение года занимал руководящие должности в Х5 Retail Group, а в 2018 г. стал главой «Перекрестка». Профессиональная деятельность господина Сорокина началась в 1994 г. с работы в компании Gillette.

Новое назначение председатель совета директоров «Ленты» Алексей Мордашов объяснил тем, что рынок продуктового ритейла быстро меняется. «Чтобы быть успешными не только сегодня, но и завтра, игрокам надо активно трансформироваться. Поэтому Совет директоров принял решение усилить менеджмент „Ленты“, пригласив на пост генерального директора Владимира Сорокина», — сказал топ-менеджер.

«Лента» была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. Сеть управляет 248 гипермаркетами в 88 городах России и 138 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью примерно 1,5 млн кв. м.