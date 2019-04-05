Глобальный маркетплейс AliExpress откроется для российских продавцов

Alibaba Group отказалась от монополии китайских продавцов и производителей на своей глобальной площадке AliExpress. Как рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев, в ближайшее время глобальный (то есть с возможностью продажи по всему миру) маркетплейс откроется для российских продавцов.

До недавнего времени площадка торговала по всему миру (за исключением Китая) только товарами китайского производства. В Китае при этом сам AliExpress не работает — вместо него используется площадка Tmall. Впервые ограничения для производителей из других стран были сняты в ноябре 2018-го: тогда для пользователей по всему миру стали доступны товары из Турции, после того как китайский холдинг приобрел местный маркетплейс Trendyol. Сейчас, по словам представителя AliExpress, завершаются переговоры еще с несколькими сетями, в том числе из Италии и Испании, на предмет вывода их продукции на глобальную площадку AliExpress.

По словам Пантелеева, AliExpress уже начал тестировать систему доступа российских товаров: для этого компания должна быть зарегистрирована на локальной площадке Tmall (ориентирована на сделки внутри страны). «После регистрации при желании продавца система позволит размещать его товар на глобальном AliExpress», — поясняет он.

По данным Data Insight, объём онлайн-экспорта из России в 2018 году составил $746 млн. За год было отправлено 11,2 млн посылок, средний чек одной посылки — $67. За 2017–2018 годы увеличилась доля средних и мелких продавцов, которые торгуют товаром через маркетплейсы, а не через собственные онлайн-магазины, отмечают в Data Insight. Национальная ассоциация дистанционной торговли оценивает рынок трансграничной онлайн-торговли в России в $3,2 млрд.