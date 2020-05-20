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«Глобус Гурмэ» открывает магазины «у дома»

Компания «Глобус Гурмэ», развивающая сеть продуктовых класса премиум, готовит к запуску новый розничный проект в Москве. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на совладельца сети Антона Пинского (также владеет ресторанами «Тодасё» и клубами Gipsy), первое открытие состоится в Москве.

Речь идет о магазинах, которые будут работать в популярном формате «у дома». Площадь первой торговой точки в районе Патриарших прудов составит 150 квадратных метров. В настоящее время название для новой сети пока не придумано. Известно, что оно будет связано с основным брендом ритейлера.

Формат магазинов у дома, в котором работают крупнейшие продуктовые сети в России, набирал популярность в течение последних лет. Рост спроса на магазины шаговой доступности ускорился в кризис, когда из-за введенного в стране режима самоизоляции россияне все чаще стали переключаться на покупки у дома.

Сеть гастрономов класса премиум «Глобус Гурмэ» была основана в 2007 году. По данным на второй квартал 2020 года под управлением компании находится два магазина в Москве, два — в Московской области и два — в Санкт-Петербурге. Ассортимент насчитывает 10 000 наименований, средний чек составляет 2500 рублей.

Автор: Анна
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