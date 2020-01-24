+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Globus разрабатывает новую концепцию магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus разрабатывает новую для себя концепцию магазинов в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на этом рынке. Сейчас площади магазинов ретейлера в среднем составляют 10–12 тыс. кв. м.

Ритейлер подумывает открытие в России супермаркетов (площадью около 1 тыс. кв. м). Проект разрабатывается компанией с конца прошлого года.

У сети уже есть магазин уменьшенной площади (6 тыс. кв. м), в Калуге: «Мы внимательно анализируем эффективность его работы, после чего сможем сделать вывод о рентабельности», — рассказал представитель российского офиса Globus. Пока запланировано открытие минимум трех магазинов, следует из внутреннего документа.

По данным РБК, в середине марта 2020 года компания завершит позиционирование магазинов малого формата и начнет «активный предварительный поиск» площадок. Российский офис должен определиться с детальным планированием проекта: сроками и бюджетом, прогнозными показателями прототипного объекта, подрядчиком на генпроектирование.

Главой проекта, указано в презентации, выбран руководитель отдела мультиканальности российского офиса Олаф Франк. В пресс-службе не ответили на вопрос по поводу участия Франка в этом проекте.

Международная сеть гипермаркетов Globus работает в среднем и выше среднего ценовых сегментах. В Россию компания пришла в 2006 году, первый гипермаркет открылся в подмосковном Щелкове. Сейчас местная сеть, по собственным данным, насчитывает 16 точек.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

23 января / Комментарии
В 2019 году ввод новых торговых площадей в Москве увеличился на 33%

В 2019 году ввод новых торговых площадей в Москве увеличился на 33%

Согласно данным компании JLL, по итогам 2019 года ввод площадей в качественных торговых центрах столицы составил 164 тыс. кв. м, что на 33% превышает показатель 2018 года, даже с учётом того, что более половины заявленных проектов перенеслись на 2020 год. Последний раз рост ввода был зафиксирован в 2016 году – тогда он составил 36%.

далее →

23 января / Комментарии
Компания основателя «Копейки» выкупила торговый центр «Сокольники»

Компания основателя «Копейки» выкупила торговый центр «Сокольники»

Компания Accent Capital выкупила торговый центр «Сокольники» на Русаковской улице в Москве у структуры основания «Холдинг-центра» Валерия Чиркова. Приобретение ТЦ соответствует стратегии Accent Capital по увеличению инвестиций клиентов в торговую недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга.

далее →

23 января / Комментарии
X5 Retail Group представила операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2019 года

X5 Retail Group представила операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2019 года

Компания X5 Retail Group объявляет предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 4 кв. и 12 мес. 2019 г.

далее →

22 января / Комментарии
Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне отказались от проводов

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне отказались от проводов

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на беспроводные девайсы – смартфоны с возможностью беспроводной зарядки, беспроводные наушники, колонки, зарядные и носимые устройства, продажи которых достигли 240 миллиардов рублей по итогам 2019 года.

далее →

22 января / Комментарии
Более триллиона евро потратят потребители на технику и электронику в 2020 году

Более триллиона евро потратят потребители на технику и электронику в 2020 году

Эксперты GfK ожидают, что в 2020 году глобальные потребители потратят порядка 1,05 триллиона евро на бытовую технику и электронику, - что в стоимостном выражении на 2,5 процента больше, чем в 2019 году. Драйверами роста станут телеком-сектор (+3 процента в денежном выражении), крупная бытовая техника (+2 процента). Самым быстрорастущим сектором в глобальном масштабе станет малая бытовая техника (+8 процентов).

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!