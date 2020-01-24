Globus разрабатывает новую концепцию магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus разрабатывает новую для себя концепцию магазинов в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на этом рынке. Сейчас площади магазинов ретейлера в среднем составляют 10–12 тыс. кв. м.

Ритейлер подумывает открытие в России супермаркетов (площадью около 1 тыс. кв. м). Проект разрабатывается компанией с конца прошлого года.

У сети уже есть магазин уменьшенной площади (6 тыс. кв. м), в Калуге: «Мы внимательно анализируем эффективность его работы, после чего сможем сделать вывод о рентабельности», — рассказал представитель российского офиса Globus. Пока запланировано открытие минимум трех магазинов, следует из внутреннего документа.

По данным РБК, в середине марта 2020 года компания завершит позиционирование магазинов малого формата и начнет «активный предварительный поиск» площадок. Российский офис должен определиться с детальным планированием проекта: сроками и бюджетом, прогнозными показателями прототипного объекта, подрядчиком на генпроектирование.

Главой проекта, указано в презентации, выбран руководитель отдела мультиканальности российского офиса Олаф Франк. В пресс-службе не ответили на вопрос по поводу участия Франка в этом проекте.

Международная сеть гипермаркетов Globus работает в среднем и выше среднего ценовых сегментах. В Россию компания пришла в 2006 году, первый гипермаркет открылся в подмосковном Щелкове. Сейчас местная сеть, по собственным данным, насчитывает 16 точек.