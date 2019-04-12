«Глобус» впервые открыла гипермаркет в торговом центре

Немецкая торговая сеть «Глобус» открыла гипермаркет в новом торговом центре у метро «Саларьево». Торжественное открытие прошло 11 апреля 2019 года и стало для «Глобус Россия» юбилейным.

Первых покупателей поздравили: глава холдинга Globus Group Томас Брух, генеральный директор «Глобус Россия» Фолькер Шаар и управляющая гипермаркета Светлана Мосина.

«Глобус Саларьево» — первый гипермаркет сети, расположившийся в торговом центре. ТРЦ реализован на базе транспортно-пересадочного узла, у покупателей есть прямой доступ из станции метро «Саларьево» и с автовокзала.

Общая площадь ТРЦ «Саларис» — 313 095 кв. м, площадь гипермаркета «Глобус» — 26 500 кв. м, из них 9 915 кв. м приходится на торговый зал.

«В гипермаркете представлены отделы собственного производства, являющиеся визитной карточкой компании — мясной цех, рыбный ряд, кулинария, пекарня, кондитерская, отдел суши и роллы. Всего в гипермаркете 45 000 артикулов, из которых 1 800 под собственными марками «Глобус», — управляющая гипермаркета Светлана Мосина.

«Глобус Саларьево» создал около 700 рабочих мест для жителей города и близлежащих районов. Компания предлагает сотрудникам традиционный пакет гарантий и льгот.

У ТРЦ «Саларис» хорошая автомобильная доступность, а также рядом активно строится жилой комплекс. Торговый центр обеспечен 5500 парковочными местами, включая двухэтажный крытый паркинг и перехватывающую уличную парковку. Из них специально для «Глобус» отведены 1200 парковочных мест повышенной комфортности — шириной в 3,5 метра.