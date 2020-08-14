«Глобус» запустил сервис доставки в багажник автомобиля покупателей

Заказ в интернет-магазине «Глобус» теперь можно получить, не отходя от машины. На первом этапе запуска проекта обновлённая версия услуги самовывоза доступна для покупателей «Глобус» в подмосковном Пушкине.

Новый сервис развивает уже знакомую услугу click&collect и делает её ещё более удобной для клиентов магазина. Покупатель заказывает товары на сайте интернет-магазина «Глобус», заезжает в гипермаркет в удобное время и получает заказ, не выходя из машины.

Пункт выдачи организован таким образом, что покупатель двигается по прямой и не совершает никаких дополнительных действий. Необходимо только ввести в терминале номер заказа после чего сотрудник интернет-магазина приносит заказ сразу к автомобилю покупателя.

«Мы стремимся сделать совершение покупок в нашем интернет-магазине максимально быстрым и комфортным. Новый сервис точно придётся по вкусу всем, кто по пути на дачу или домой хочет быстро заехать за продуктами: время ожидания заказа всего 6-8 минут. Кроме экономии времени, такой формат самовывоза актуален в нынешних условиях — не требуется дополнительного взаимодействия с другими покупателями и сотрудниками, сделав посещение магазина ещё более безопасным» — рассказывает Ирина Загорская, руководитель отдела электронной коммерции сети гипермаркетов «Глобус».

Ассортимент интернет-магазина насчитывает порядка 40 000 товаров, доступных для заказа, включая продукцию собственного производства. Оформив заказ до 12:00, можно будет забрать его вечером в тот же день. Минимальная сумма заказа 500 рублей, сборка и хранение — бесплатное. Оплатить заказ можно как онлайн, так и во время получения картой или наличными.

На данный момент сервис самовывоза интернет-заказа на автомобиле доступен в гипермаркете в Пушкине, а с 19 августа заработает в Климовске. Также услугой смогут воспользоваться покупатели в новом гипермаркете «Глобус» в Медведково, который откроется в конце осени.