Gloria Jeans планирует продавать товары для дома

Российская Gloria Jeans по примеру западных одежных ритейлеров Zara и H&M, имеющих проекты Zara Home и H&M Home, планирует запустить сеть магазинов по продаже товаров для дома, пишет «Коммерсантъ». Основатель компании Владимир Мельников подтвердил, что идея создания такой сети действительно есть, но пока обошелся без какой-либо конкретики.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рассказал «Коммерсанту», что выход компании в сегмент товаров для дома не повлечет дополнительных издержек ни в производстве, ни в логистике, ни в IT. "Тестировать привлекательность новых магазинов для покупателей она также сможет без особых затрат, в формате shop-in-shop, встраивая их в уже существующие магазины крупного формата«,— отметил он.

Исходя из данных «Infoline-Аналитики», которые приводит издание, по итогам 2017 г. российский рынок товаров для дома увеличился почти на 1%, или до 385 млрд руб. В 2018 г. эксперты «Infoline-Аналитики» ожидают ускорения темпов роста как минимум до 3–3,5%.

Gloria Jeans производит и продает одежду, обувь и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. В 2017 г. выручка компании выросла более чем на 20%, или до 40,8 млрд руб. По состоянию на конец года у нее было 568 магазинов в России, на Украине и в Белоруссии. На российском рынке Gloria Jeans, по оценкам «Infoline-Аналитики», по обороту делит второе место среди одежных ритейлеров с O’stin, уступая испанской группе Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque).