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Годовая инфляция в России в сентябре ускорилась до 7,4%

Потребительские цены в России с начала года выросли на 5,71%, годовая инфляция ускорилась до 7,63%, недельная замедлилась до 0,22%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» на 11 октября. Потребительские цены достигли ранее установленной нижней границы прогноза ЦБ на весь 2021 год.

"Ускорилось снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг (-0,25% после −0,12%). Кроме того, замедлился рост цен на непродовольственные товары (0,13% после 0,19%) при снижении темпов роста цен на электро- и бытовые приборы, а также продолжающемся удешевлении строительных материалов. Цены на продовольственные товары выросли на 0,56%. Плодоовощная продукция подорожала на 1,8%, а рост цен на продукты питания, за исключением овощей и фруктов, составил 0,41%",— говорится в обзоре.

Также сегодня недельной статистикой поделился Росстат. За неделю с 5 по 11 октября значительно выросли цены на куриные яйца — на 3,3%, мясо кур — на 1,5%, гречку — на 0,9%, колбасу, сметану — на 0,7%, пшеничную муку — на 0,6%, свинину, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов — на 0,5%. На 0,1% подешевела баранина. В категории плодоовощной продукции подорожали огурцы — на 10,9%, помидоры — на 9,7%, картофель — на 4,4%, подешевели яблоки — на 1,4% и морковь — на 1,0%.

Среди непродовольственных товаров подорожали мыло (+0,7%), спички (+0,6%), смартфоны (+0,6%) и легковые иномарки (+0,3%). Бензин автомобильный и дизельное топливо подорожали на 0,1%.

Автор: Анна
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