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Golama запускает доставку из магазинов «Твой Дом» и «Азбука вкуса»

Приложение расширяет сотрудничество с торговыми сетями: к «МЕТРО», «Лента», «ВкусВилл», «Бахетле» и «Фреш Маркет 77»" добавилась доставка из магазинов крупных ритейлеров «Твой Дом» и «Азбука вкуса».

С сентября запустилась доставка FMCG-продуктов и бытовой химии с ритейлером «Твой Дом» из двух магазинов сети на северо-западе Москвы. Со временем появится возможность покупать не только продовольственные, но и товары других категорий. Стоимость доставки из варьируется от 99 до 299 рублей и снижается в зависимости от суммы покупки.

«Мы ценим каждого нашего клиента, уважаем его время и вкусовые предпочтения. Именно поэтому приоритетными задачами для нас являются предоставление широкого ассортимента свежих продуктов и обеспечение полного комфорта в их приобретении нашими покупателями. Мы считаем, что партнерство с golama станет отличным шагом к усовершенствованию процесса заказа и доставки покупок online. Выбирайте всё, что вам по душе и вкусу, а golama, в свою очередь, позаботится о быстрой и бережной доставке!», — комментирует Кирилл Мусин, руководитель интернет-гипермаркета «Твой Дом»

«Локальная и быстрая доставка из магазинов является трендом, который активно развивается. Азбука Вкуса стремится опережать потребности клиентов, поэтому развитие сервиса в части доставки к точному времени и без минимальной суммы в „корзине“ нам просто необходима. Сотрудничество с golama — это еще одна возможность для нас показать заботу о клиентах», — комментирует Александр Красовский, руководитель сервиса Быстрой доставки в «Азбуке Вкуса».

Приложение быстро трансформируется и обновляется под запросы пользователей. Теперь клиент сможет без минимальной суммы в «корзине» заказать доставку к точному времени, интервалу или на следующий день — это обновление будет действовать для всех поставщиков golama. Появилась возможность добавлять товары после оформления заказа и проводить оплату через ApplePay. Также к работе сервиса планируется подключить и GooglePay.

Автор: Анна
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