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Голландский бренд Mexx возвращается в Россию

Голландский бренд одежды и аксессуаров Mexx, принадлежащий fashion-холдингу RNF возвращается в Россию. Окрытие флагманского магазина марки в России запланировано на апрель 2019 года, а эксклюзивным дистрибьютором Mexx станет компания BNS Group. Информация об этом размещена на официальном сайте BNS Group.

Контракт с RNF предполагает организацию импорта товара, его дистрибуцию и открытие монобрендовых магазинов Mexx на всей территории России. Новинки летней коллекции марки уже доступны покупателям в партнерских магазинах, а с сезона Осень-Зима 2019 компания начнет активную экспансию бренда путем развития партнерской сети в регионах и сотрудничество с интернет-магазинами.

Холдинг RNF также владеет обувными марками Ferro Footwear и Umbro, поэтому, помимо коллекций женской и мужской одежды и аксессуаров, в ассортименте Mexx появится обувь.

Одновременно с московским запуском флагмана в планах RNF открытие флагманских магазинов в Париже, Антверпене, Амстердаме, Берлине и Мюнхене.

Автор: Анна
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