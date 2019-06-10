Goods.ru при поддержке EPAM запустил мобильное приложение

Весной 2019 года маркетплейс goods.ru, входящий в группу «М.Видео-Эльдорадо», запустил новое мобильное приложение для покупателей, синхронизированное с онлайн-платформой www.goods.ru.

Проект был выполнен совместно с компанией EPAM Systems (NYSE: EPAM), ведущим мировым поставщиком услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения. Решение работает на платформах iOS и Android и доступно в AppStore и Google Play.

В мобильном приложении реализован поиск нужных товаров из каталога goods.ru как через текстовый запрос, так и с помощью сканирования штрих-кодов. Пользователи могут фильтровать и сортировать товары по нескольким параметрам, составлять список избранного, добавлять товары в корзину, оплачивать покупки, в том числе с использованием бонусных рублей, создавать и сохранять адреса для доставки. При этом данные об избранных товарах и позициях, добавленных в корзину, а также история заказов и информация об участии в программе лояльности полностью синхронизированы на сайте и в приложении и обновляются в режиме реального времени.

Отдельным этапом проекта стала разработка дизайна мобильного приложения, проведенная командой goods.ru. Простой и чистый визуальный стиль, специально отрисованные уникальные иллюстрации, удобный для восприятия формат подачи текстовой информации, использование визуальных маркеров (иконки, триггерные кнопки, заголовки) делают работу с приложением более легкой и комфортной. Особое внимание было уделено проработке интерфейса на предмет отклика на действия пользователя. Анимация, реакции кнопок и другие не менее важные детали помогают улучшить клиентский опыт и вызвать максимально позитивные эмоции от использования приложения.

Интересно, что за первые недели работы приложения наметился следующий тренд: средний чек покупателей, сделавших первый заказ, почти на 20% выше среднего чека регулярных покупателей. При этом AOV пользователей iOS, как и конверсия в заказ, выше, чем у пользователей Android.

В дальнейших планах goods.ru — развитие функциональности мобильного приложения и улучшение пользовательского опыта.

Андрей Осокин, директор по маркетингу, goods.ru: Запуск мобильного приложения открывает для нас совершенно новые горизонты. Будучи маркетплейсом, имея невероятно широкий ассортимент товаров на своей витрине, goods.ru станет для многих покупателей одним из главных мест покупок. Возможность удобно и быстро заказать товары от тысяч продавцов и получить их единой доставкой по выгодной цене и единой программе лояльности — вот наше предложение покупателям. Оно станет еще более интересным в ближайшее время, когда мы в полном объёме запустим проект Click&Collect, который позволит покупателю в реальном времени не только посмотреть цены на интересующий его товар в розничных магазинах вокруг него, но и оформить заказ с этим товаром. С запуском мобильного приложения мы становимся полноценным гипермаркетом в кармане, полезным каждому покупателю. Мы прогнозируем, что уже до конца года мобильное приложение станет одним из ключевых каналов продаж.